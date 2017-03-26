Отопительный сезон в Украине: Днипро принял решение об окончании
Источник: Українські новини
26.03.2017
Днипро 25 марта принял решение об окончании отопительного сезона. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-службы Днипровского городского совета.
"Сэкономить средства жителей на плате за коммунальные услуги и энергоносители стало возможным из-за того, что среднесуточная температура воздуха в течение трех дней достигала отметки выше +8 градусов", - говорится в сообщении горсовета.
Согласно распоряжению, теплоснабжающие организации будут продолжать подавать горячую воду потребителям.
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