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Отопительный сезон в Украине: Днипро принял решение об окончании

Источник: Українські новини

26.03.2017

Днипро 25 марта принял решение об окончании отопительного сезона. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-службы Днипровского городского совета.

"Сэкономить средства жителей на плате за коммунальные услуги и энергоносители стало возможным из-за того, что среднесуточная температура воздуха в течение трех дней достигала отметки выше +8 градусов", - говорится в сообщении горсовета.

Согласно распоряжению, теплоснабжающие организации будут продолжать подавать горячую воду потребителям.

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