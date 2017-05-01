Палестинское движение ХАМАС отказалось от идеи "уничтожить Израиль"

Источник: 112.ua

Палестинское движение ХАМАС исключит из своей программы призыв к уничтожению Израиля, а также дистанцируется от египетской организации "Братья-мусульмане". Об этом со ссылкой на источники в арабских странах Персидского залива сообщает Reuters.

Известно, что этот шаг может быть направлен на улучшение отношений со странами Персидского залива, Египтом и Западом, которые признают "Братьев-мусульман" террористической организацией. Эти положения будут закреплены в новой политической программе движения.

Как ожидается, в документе будет идти речь о создании палестинского государства в границах 1967 года. При этом речь о признании права Израиля на существование идти не будет, исчезнет лишь призыв к его уничтожению.

Представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дэвид Коз, реагируя на информацию, заявил, что "ХАМАС пытается обмануть мир, но у него ничего не получится". Он напомнил, что движение запустило "много тысяч ракет" по гражданам Израиля.