Папа Римский благословил Украину в Пасху

Источник: КорреспонденТ.net

Папа Римский Франциск в своем традиционном послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") в день Пасхи сегодня, 16 апреля, благословил Украину. "Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор угнетенной кровавым конфликтом, обрести согласие и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, кто страдает от его последствий", – цитирует понтифика Радио Ватикана.

Папа Римский пожелал мира всему Ближнему Востоку, в частности “облегчения и отрады” населению Сирии, а также вспомнил народы Южного Судана, Судана, Сомали и Демократической Республики Конго, страдающих от затяжных конфликтов, заостренных сильной засухой, которая поражает некоторые регионы Африки.

Кроме того, он пожелал разрешения споров в Латинской Америке.

"Дорогие братья и сестры, в этом году мы, как христиане всех конфессий, вместе празднуем Пасху. Таким образом из каждого уголка земли единогласно звучит самая прекрасная весть есть: "Господь воистину воскрес, как и предсказал!". Пусть же Он, победивший тьму греха и смерти, дарит мир нашим дням", – сказал Папа Франциск.