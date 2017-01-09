Папа Римский Франциск сделал заявление по ситуации на Донбассе

Источник: 112.ua

Папа Римский Франциск пожелал во время традиционной в начале года встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле, как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе, сообщает "Радио Ватикана".

"Выражаю пожелание, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", – отметил он.

Как уточняется, во время аудиенции в контексте 100-летия окончания Первой мировой войны понтифик делился мыслями о мире и безопасности, подчеркивая, что "в атмосфере общих опасений за настоящее и неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены", считает важным обратиться со словом надежды, которое укажет перспективу дальнейшего пути".