Папа Римский причислил к лику святых свидетелей "чуда в Фатиме"

Источник: 112.ua

Папа Римский Франциск, прибывший накануне в португальский город Фатима, объявил о канонизации двух детей-пастушков - Франсишку (1908-1919 годы) и Жасинты (1910-1920 годы), которые в 1917 году стали свидетелям явления Божьей Матери, сообщает BBC.

"Мы объявляем блаженных Франсишку Марту и Жасинту Марту святыми, и мы вносим их в список святых, объявляем, что они должны почитаться Церковью", - заявил понтифик.

Его слова были встречены аплодисментами многих тысяч католиков, собравшихся, чтобы лично увидеть обряд канонизации в ходе мессы.

Отметим, понтифик прибыл в Фатиму на вертолете из Лиссабона и вечером в пятницу совершил поездку по городу в своем папамобиле.

В этот же день во время вигилии (всенощного бдения) в часовне, построенной, как считается, на месте явления Девы Марии, понтифик говорил о необходимости гармонии между всеми людьми и предостерегал от войн, которые "разрывают мир на части".

По утверждениям римско-католической церкви, 13 мая 1917 года близ Фатимы детям-пастухам - Франсишку и Жасинте, а также их кузине Лусии явилась Богородица. Она якобы рассказала им о грядущей революции в России, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, а также о покушении на Папу Римского.

Франсишку и Жасинта умерли в 1918 году во время эпидемии испанки, поразившей тогда Европу.

Обряд причисления Франсишку и Жасинты к лику блаженных (беатификация), который предшествует канонизации, состоялся в 2000 году при папе Иоанне Павле II. Беатификация Лусии дос Сантош, которая записала так называемые "три тайны Фатимы", началась после ее смерти в 2005 году и пока что не завершилась.