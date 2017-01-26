ПАСЕ осудила РФ за террористическую деятельность в Украине, - декларация

Источник: 112.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой осуждается террористическая деятельность РФ на территории Украины. Об этом в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский.

"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко. Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спецслужбы России использовали представителей криминалитета и бывших заключенных с оккупированных территорий с целью организации терактов и устранения политически неугодных лиц. Наша борьба продолжается", - написал Логвинский.