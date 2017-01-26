Он добавил, что задачей сегодня является не допустить уничтожения будущего страны и дать отпор агрессору.
Как сообщалось, накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".
Заметим, в документе подчеркивается, что отсутствие прогресса в имплементации минских договоренностей не должно быть причиной торможения процесса реформ и демократической консолидации страны.
В резолюции отмечается прогресс конституционной реформы, которая еще должна быть завершена принятием изменений к Конституции, что также является важным для продвижения судебной реформы.
При этом ПАСЕ выражает обеспокоенность относительно соблюдения прав человека в положениях закона о люстрации. В резолюции содержится призыв к Верховной Раде Украины внести изменения в законодательство в соответствии с европейскими стандартами.
Также ПАСЕ констатирует, что в Украине все еще остается высокий уровень коррупции.