Пасхальная неделя: традиции, обряды и значение каждого дня

Источник: Українські новини

Неделя после самого важного в христианской традиции праздника Пасхи — самое радостное время для любого христианина. Это светлое время имеет множество обычаев, проверенных временем. О них вам расскажут Українські Новини.

Как празднуют Светлую седмицу

На Пасхальной неделе во всех монастырях и церковных приходах каждый день совершается праздничная светлая литургия и крестный ход. Пост в среду и пятницу отменяется: с понедельника по воскресенье можно есть скоромные блюда. Также в это время запрещены венчания и заупокойные каноны: считается, что умершие на пасхальной неделе предстают перед воротами Рая, и Господь отпускает им все прегрешения.

В Светлую седмицу каждый верующий может попросить воскресшего Бога о помощи и покровительстве, даровании веры, сил и здоровья.



Светлый понедельник

В Украине было принято, что мужчины ходят в гости к родственникам, близким друзьям, обмениваются поздравлениями и подарками в виде пасок, писанок, в то время как их жены и дочери остаются дома, накрывают богатые столы скоромной пищей.

Пасхальный понедельник называется еще "поливальным понедельником", потому как в этот день, по древнему обычаю, парни обливают девушек водой.

Светлый Вторник

Это третий день "Великодних святок" В вторник Пасхальной недели женщины начинают ходить в гости, развлекаться, а мужья остаются дома. Однако, ничего страшного, если вне зависимости от пола все будут ходить друг к другу домой и хорошо проводить время.

В Украине в Светлый вторник селяне традиционно собирались в корчме "на музыку", чтобы святки проводить. Эти три дня Великоденских праздников были счастливым временем "гостеваний", молодежных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы ряста, а найдя — топтали их приговаривая: "Чтобы и на тот год дождаться рясту топтать".

Светлая среда

Среда Светлой Седьмицы называлась "хороводница" - в этот день девушки начинали водить хороводы, которые продолжались по вечерам до самой Троицы.

Светлый Четверг

В Четверг Пасхальной недели разрешалось идти на кладбище и поминать усопших. Считается, что именно в этот день души умерших на некоторое время возвращаются с небес на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться воскресению Христа. По приметам в эти дни нельзя шить, чтобы не зашить умершим глаза, нельзя стирать, чтобы не замутить воду перед умершими.



Красная горка- Светлое воскресенье

Светлую седмицу завершает праздник, который в народе называют Красной горкой. Издавна он был самым популярным днем для заключения брака. Говорят, если девушка в этот день успеет первой попасть на колокольню и ударить в колокол, то сможет приблизить свое замужество. Кстати, в этом день уже можно было женится или выходить замуж.

Православная церковь называет этот день "Фоминым восресением" - в честь неверующего Фомы, который своими глазами смог убедиться, что Христос воскрес.

Помимо церковного канонического празднования Пасхальной недели существуют народные обычаи и приметы, проверенные временем. Из поколения в поколение передавались традиции Светлой седмицы, и самые верные дошли до нас в неизменном виде.

Если на Пасхальной неделе все дни солнечные, то лето будет жарким, а урожай — богатым.

В понедельник Светлой седмицы, в народе называемый Поливальник, принято хлестать друг друга ветками вербы и обливать водой: считается, что это приносит здоровье и отгоняет все болезни.

На Пасхальной неделе принято кататься на качелях: раз качнешься — один грех ветром сдует.

До Красной горки наблюдают за поведением птиц: если два дня подряд летают низко и суетливо — быть затяжной непогоде. Если же высоко — весна будет сухой и солнечной.

В Светлый вторник обязательно нужно встать к утренней службе: считается, что проспать ее — значит, позвать к себе в дом бедность.

В Светлую среду незамужние девушки с утра просят Божьей помощи в поисках подходящего жениха. Чтобы встретить свою судьбу, молодые женщины целый день до вечера проводят на людях, стараясь привлечь к себе внимание понравившегося молодого человека.

В Светлый четверг принято ходить на кладбище, чтобы убрать могилы и оставить на них крашеные яйца и кусочки кулича. Хорошей приметой считается птица, прилетевшая и севшая на надгробие. Она — знак того, что покойный родственник находится рядом и принимает угощение.