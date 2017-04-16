Пасхальное перемирие: 17 обстрелов позиций сил АТО

Источник: КорреспонденТ.net

За сутки в зоне АТО нет погибших и раненых. Но, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, обстрелы были. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

Так, на Луганском направлении вчера произошло два вражеских обстрела - в Лобачево и Новоалександровке.

"На Донецком направлении основные боевые действия развернулись в районе Авдеевки между 20:00 и 00:00. Также противник нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, Каменцк и Донецком аэропорту. Под Горловкой вчера было тихо", - сообщил пресс-секретарь.

"На Мариупольском направлении в Марьинке оккупанты провели три минометных обстрела. Эти инциденты произошли в темное время суток. Впрочем, как и ранее, львиная доля обстрелов приходится на участок фронта Павлополь - Широкино. Боевики открывали огонь и днем, и ночью. Кроме легкого вооружение, оккупанты применяли бронетехнику ", - добавил Мотузяник.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов.

В ДНР заявляют о якобы 35 обстрелах своих позиций. Также, как утверждает так называеме командование ДНР, повреждены жилые дома в Донецке.