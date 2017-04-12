Пассажиры теперь не смогут купить билет на самолет без паспорта

Источник: Українські новини

В среду, 12 апреля, вступил в силу закон "О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации", принятый Верховной Радой 21 марта 2017 года, передают Українськi Новини.

Согласно ему, перевозчики, выполняющие рейсы в/из пунктов Европейского Союза, обязаны предоставлять миграционным службам стран прилета/вылета предварительную информацию о пассажирах.

Пакет данных включает имя пассажира, его паспортные и контактные данные, даты въезда/выезда, номер билета, место его оформления, способ оплаты, номер места и информацию о провозимом багаже.

Персональные данные пассажиров используются исключительно с целью усиления мер авиационной безопасности и предупреждения террористической угрозы и хранятся 6 месяцев с дальнейшей передачей на хранение в течение 4,5 лет.

В авиакомпании МАУ отмечают, что обмен информацией о пассажирах осуществляется между членами Евросоюза и третьими странами по надежным каналам с мощной защитой персональных данных.

"Система бронирования настроена таким образом, что без внесения личных данных о пассажире билет оформить невозможно", - отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.