Патронные страсти Украины, или зачем нам патронный завод?

Источник: Хвиля

Начиная с оккупации российско-террористическими войсками ряда областей Донбасса в 2014 году, и потери единственного патронного завода в г. Луганске, украинские СМИ постоянно обсуждают проблематику постройки нового завода, способного перекрыть потребности Вооруженных Сил Украины в стрелковых боеприпасах.

На протяжении трех лет дебаты по украинскому патронному заводу то внезапно активизируются, то так же быстро затихают под влиянием внутриполитических страстей, предоставляя благодатную пищу для спекуляций блогерам и журналистам. Различные «эксперты» объявляют на всю страну об очередных «зрадах» и «перемогах» в деле строительства будущего завода, но, к сожалению, очень немногие пытаются обсуждать этот непростой вопрос в рациональном формате. Поэтому мы взяли на себя смелость обобщить всю доступную информацию из открытых источников, и предложить свой взгляд на эту проблему.

Патронная сага Украины

Прежде чем перейти к обсуждению перспектив постройки нового патронного завода, попробуем восстановить хронологию ключевых событий, которые донесли до нас отечественные СМИ .

Краткая хронология новостей о постройке нового патронного завода, которые донесли до нас отечественные СМИ.

Май 2014 г. Частное акционерное общество «Луганский патронный завод» выпускает последние партии коммерческих боеприпасов, которые еще успевают попасть на прилавки украинских магазинов.

01 июня 2014 г. Информагентство «ОстроВ» сообщило со ссылкой на ОСО УМВД в Луганской области о том, что с 31 мая Луганский патронный завод был взят под охрану вооруженными людьми, называющими себя самообороной «Луганской народной республики».

13 июля 2014 г. газета «День» опубликовала информацию луганского активиста Дмитрия Снегирева о планах террористов ЛНР в ближайшие дни запустить производство на Луганском патронном заводе при помощи шести специалистов российского Барнаульского патронного завода. Вероятно, дыма без огня не бывает, потому что уже

15 июля 2014 г. пресс-служба ЗАО «Барнаульский патронный завод» поспешила разместить на официальном сайте предприятия сообщение о том, что «появившаяся в электронных СМИ информация о направлении специалистов в г. Луганск для производства патронов не соответствует действительности. Работники ЗАО «Барнаульский патронный завод» в г. Луганск не направлялись и не будут направляться». Как мы теперь хорошо знаем, если «за поребриком» что-то отрицают, значит — что-то было…

21 июля 2014 г. ИА «ОстроВ» со ссылкой на Фейсбук начальника ОСО ГУМВД в Луганской области Татьяны Погукай сообщило, что «группа вооруженных автоматическим оружием людей, одетых в камуфлированную форму, выкрали с завода «Луганский патронный завод» материальные ценности мобилизационного резерва». Впоследствии вывоз мобилизационного резерва с территории ЛПЗ подтвердили авторам бывшие работники завода.

Осенью 2014 года вопрос постройки нового патронного завода взамен захваченного Луганского, казалось, был решен на самом высоком уровне.

21 октября 2014 г., по сообщению агентства ЛІГАБізнесІнформ, состоялся брифинг гендиректор концерна Укроборонпром Романа Романова, на котором он сделал ряд важных заявлений. В первую очередь было анонсировано, что «Укроборонпром» планирует «в течение двух лет построить современный завод по производству снарядов и патронов». При этом Роман Романов заявил, что переговоры о создании предприятия по выпуску боеприпасов ведутся «по меньшей мере, с шестью компаниями». В частности, г-н Романов провел переговоры в Вашингтоне с американской компанией ATK, и посетил Азербайджан, где «строят современнейший завод по производству боеприпасов». Там у Романа Романова состоялась встреча с «компанией, которая помогает Азербайджану поставить это производство».

28 июня 2015 г. появились весьма обнадеживающие новости о будущем патронном заводе Украины. Как сообщила ТСН.Тиждень в Брюсселе состоялось заседание в штаб-квартире НАТО за закрытыми дверями. Со ссылкой на инсайдеров НАТО, ТСН.Тиждень информировала, что Альянс выбирает среди стран-партнеров компанию, которая построит новый патронный завод на территории Украины.

16 сентября 2015 г. заместитель директора концерна «Укроборонпром» Сергей Пинькас рассказал в интервью Forbes, что «Укроборонпром» продвинулся в переговорах о создании нового патронного завода «с участием западных партнеров.» Так же он добавил – «мы ведем подготовку к реализации инвестпроекта по строительству нового патронного завода, там уже будет диверсификация – и советские, и натовские патроны. У нас уже есть на руках инвестпредложение по такому заводу стоимостью несколько миллионов евро». Новое предприятие планируется создать в форме СП, однако есть определенные законодательные ограничения по долевому участию. Над решением этих проблем «на данный момент работают наши и польские юристы в поисках платформы для создания СП.» Кто конкретно будет инвестором этого проекта, Сергей Пинькас отказался уточнить.

22-25 сентября 2015 г. в Киеве состоялась международная специализированная выставка «Зброя та Безпека – 2015». В выставке должен был принять участие крупнейший производитель патронного оборудования – французская фирма Manurhin. По каким-то причинам французы в последний момент отказались от участия в этом мероприятии.

06 октября 2015 г. «Обозреватель» опубликовал эксклюзивное интервью с Павлом Барбулом, главой «Спецтехноэкспорта», дочернего предприятия «Укроборонпрома». Как заявил Барбул, «Спецтехноэкспорту» удалось достичь предварительного согласия иностранных компаний на строительство новых заводов в Украине. Однако вопрос финансирования такого дорогостоящего проекта остается открытым. Новой площадкой «по созданию патронов и снарядов в Украине может стать Шосткинский казенный завод «Звезда».

14 октября 2015 г. ИА УНН опубликовало сообщение о встрече премьер-министра Украины Арсения Яценюка с руководящим составом Главного управления Национальной гвардии Украины. На этой встрече Яценюк объявил нацгвардейцам, что в следующем году будет открыта линия боеприпасов к стрелковому оружию. При этом Арсений Петрович подчеркнул, что уже разработано несколько проектов патронного производства, и … “їх ціна — від 20 до 200 мільйонів доларів”.

13 ноября 2015 г. эстафету премьер-министра подхватил министр МВД Арсен Аваков. Как сообщил NEWSru.ua, во время демонстрации образцов оружия для оснащения подразделений специального назначения полиции КОРД в Новых Петровцах под Киевом, Аваков заявил, что завершаются переговоры по установке новой линии производства патронов в Научно-производственном объединении «Форт» МВД Украины.

23 декабря 2015 г. УНИАН опубликовало отчет о пресс-конференции «Укроборонпрома» по итогам работы концерна в 2015 году. По словам Романа Романова, «Укроборонпром» в 2016 году намерен запустить производство боеприпасов различных калибров на мощностях киевского предприятия «Артем».

26 января 2016 г. Роман Романов подтвердил планы по постройке патронного завода в 2016 году в интервью корреспонденту Укринформа. В частности он сообщил, что «Укроборонпром» уже определил производственные площадки «в Центральной Украине», и провел всю необходимую работу с проектантами и поставщиками оборудования. Вопрос стоит лишь за финансированием. Кроме того, г-н Романов подчеркнул, что на новом производстве будет задействован ряд бывших работников Луганского патронного завода, выехавших с оккупированных территорий.

18 марта 2016 г. по сообщению LB.ua, секретарь совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время посещения центра подготовки снайперов в селе Новые Петровцы возле Киева заявил о том, что «в ближайшее время здесь, в центре подготовки снайперов будет создана научно-исследовательская лаборатория, которая будет исследовать и производить специальные боеприпасы для снайперского оружия, позволяющие точно поражать врага на больших дистанциях.»

16 апреля 2016 г. на сайте Военный информатор была размещена статья «Украина столкнулась с острым дефицитом патронов и боеприпасов», содержащая откровенный компромат на французскую компанию Manurhin Group. Учитывая, что сам сайт был зарегистрирован под № A-0793-97-BLG в реестре организаторов распространения информации РФ лишь 8 июля 2015 г., а в самой статье приводится фотография одного из патронных производств РФ, нет нужды пересказывать содержание всей статьи. Для нас в ней важно лишь первое открытое упоминание возможных участников тендера на строительство патронного завода в Украине и некоторые цифры по стоимости проекта (стиль и орфография сохранены как в оригинале): «уже в апреле стает известно, что был организован закрытый тендер под конкретного производителя. В частности в конкурсе приняли участия скандально известная французская компания Manurhin Group и две никому не известные компании.» «Для Украины был предложен проект патронного завода, оценочная стоимость которого составила порядка 80 млн. долл., при этом компании «FRITZ WERNER» и «Waterbury Farrel» строили аналогичные предприятия за 60 млн.долл.»

15 июня 2016 г. по сообщению Корреспондент.net глава СНБО Александр Турчинов посетил государственную акционерную холдинговую компанию «Артем» в Киеве. В ходе этого визита Турчинов заявил, что в течение двух лет войны Украины использовала запасы патронов, оставшиеся в наследство от СССР, «но эти резервы не безграничны». По мнению главы СНБО, единственный выход из этой ситуации — «создавать собственную базу производства широкого спектра боеприпасов — начиная от патронов и заканчивая снарядами крупного калибра». При этом он подчеркнул, что «военно-техническое сотрудничество с нашими стратегическими партнерами по вопросам получения летального оружия искусственно заблокировано, и мы снова вынуждены рассчитывать только на собственные силы.»

9 июля 2016 г. в преддверии очередного саммита НАТО, Генеральный директор «Укроборонпрома» Роман Романов заявил в эфире «5 канала», что проектная документация и смета для строительства современного завода по производству боеприпасов давно готовы и направлены в Кабмин. «Укроборонпром» предложил правительству более 10 вариантов строительства завода. При этом, Роман Романов уточнил, что мощности нового завода «позволят не только полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины, но и поставлять продукцию на экспорт. А это – стабильные валютные поступления в госбюджет.»

17 июня 2016 г. пресс-службу Минобороны опубликовала заявление министра обороны Степана Полторака: «У нас достаточное количество боеприпасов, чтобы отвечать на те угрозы, которые есть.»

18 июля 2016 г. на сайте Defense Express была опубликована статья «Про серебряные пули и патронную готовность», в которой были приведены результаты испытаний Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники ВСУ пуль повышенной пробиваемости компании Stiletto Systems Ltd. В ходе испытаний, проведенных в августе 2015 г., было подтверждено, что пули Stiletto systems Ltd. различных калибров превосходят все аналогичные боеприпасы, состоящие на вооружении украинской армии. При этом представители Stiletto systems Ltd. подтвердили, что еще в ноябре 2014 г. передали руководству «Укроборонпрома» предложение о строительстве патронного завода «с технологиями производства снайперских высокоточных боевых боеприпасов».

08 августа 2016 г. сайт Defense Express опубликовал еще одну статью — «Серебряная» пуля от компании «Стилетто Украина». В ней, кроме данных о патентах фирмы Stiletto, испытаний ее пуль за рубежом и в АТО, приведены уточняющие данные о предложении по постройке патронного завода в Украине. Производственным партнером компании Stiletto Systems LTD в этом проекте выступает канадская компания Waterbury Farrel. Кроме патронного оборудования Stiletto Systems LTD включило в свое предложение конструкторскую документацию на всю предлагаемую линейку патронов, технологическую оснастку, и полный цикл технологического процесса производства.

Осенью в «патронной драме» Украины наметился совершенно неожиданный поворот.

6 октября 2016 г. на круглом столе в Институте Горшенина Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что «Вооруженным силам Украины патронный завод не нужен», потому что Вооруженные силы Украины в ближайшие годы патроны заказывать не будут. При этом Пашинский сослался на довоенный опыт работы Луганского патронного завода: «Так вот объясняю: Луганский патронный завод, который был на территории Украины, 100% своей продукции отправлял на экспорт. Рынка сбыта внутри Украины не было». Удивительное заявление Пашинского подтвердил заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов, но добавил, что концерн готов приступить к постройке патронного завода, если будет принято соответствующее решение и выделены необходимые средства. Интересно, что резонансное заявление народного депутата Сергея Пашинского совпало с его заявлением об отставке с должности главы набсовета «Укроборонпрома», которую он занимал с 17 марта 2014 года. При этом Пашинский подчеркнул, что «если говорить в стратегической перспективе, мы приходим к выводу, что в таком состоянии оборонпром как государственный концерн не должен существовать». Депутат отметил, что без иностранных инвестиций и технологий он не видит возможности развивать «Укроборонпром».

Тем не менее, на круглом столе в Институте Горшенина осенние «неожиданности» не закончились.

11 октября 2016 г. в Киеве началась выставка «Зброя та безпека – 2106», на которой одной из главных сенсаций стало появление сразу двух украинских компаний патронного направления. На одном из стендов украинские разработчики пуль из компании Stiletto Systems ltd., имеющую британскую юридическую «прописку», представляли широкую гамму современных бронебойных пуль собственной разработки, вместе с демонстрационными материалами о результатах их действия по современным средствам защиты бронетехники. Второй патронной новинкой стал стенд компании ООО «Энерготехнопром», на котором было представлено оборудование для патронного производства… разработанное и изготовленное в Украине. Как оказалось, этот проект был реализован специалистами Луганского патронного завода, которые выехали из оккупированного Луганска. В Киеве луганчане разработали модернизированный вариант автоматических роторных линий, которые ранее выпускал Луганский патронный завод, и представили его пилотный образец. Вероятно, ООО «Энерготехнопром» так же предложил свой вариант патронного завода руководству «Укроборонпрома».

И наконец – вишенка на предновогодний тортик от телеканала ZIK:

18 декабря 2016 г. телеканал ZIK представил небольшой видеорепортаж о перспективах строительства патронного завода в Украине. Напомнив, что патроны на фронте до сих пор расходуются в значительных количествах, и, освежив краткую хронологию новостей о постройке патронного производства, журналисты задались вопросом: «Коли зведуть патронний завод?». На этот раз, первые лица государства промелькнули в сюжете ZIK только в виде нарезки со старых репортажей. Единственным чиновником, согласившимся дать интервью журналистам, оказался заместитель министра экономики Юрий Бровченко, да и то – несколько второпях, стоя в дверях своего кабинета. Складывалось впечатление, что вопросы журналистов о патронном заводе застали заместителя министра экономики врасплох. Например, описывая, каким будет новый патронный завод Юрий Бровченко дал достаточно пространное пояснение: «Якщо ми говоримо про патронний завод, то це – зборочне виробництво, де буде задіяна кооперація, я думаю, що, орієнтовно, не менше 10 підприємств промисловості України».

Зато представители коммерческой компании Stiletto Systems ltd. оказались гораздо более коммуникабельными и легко согласились на общение с журналистами. Кратко рассказав про успешные испытания своих новых боеприпасов на полигоне МОУ, директор Александр Калачев, добавил, что производство их боеприпасов уже начинается в Англии: «Это Уэльс, Англия. Там правительство выделяет деньги, выделило площади». Со слов журналистов, компания Stiletto, кроме уже начавшегося строительства патронного завода в Казахстане, получила также предложения от США, Канады, Болгарии, Словакии, Турции и Германии. Относительно проекта патронного завода в Украине, Александр Калачев был не столь оптимистичен: «До конца следующего года мы попытаемся еще эту тему проработать. Когда точно будет понятно, что – нет, ну, нет вопросов, мы тогда со спокойной душой пойдем туда, где нас давно ждут». При этом Калачев озвучил примерную стоимость одной патронной линии, которую предлагает его фирма: «Одна линия где-то идет порядка до 25 млн. долларов». В конце репортажа журналисты озвучили совсем удручающую картину украинского патронного проекта: «в міністерських кабінетах розповіли, що проект будівництва заводу ще не готовий. Завершити його планують у 2017-му. І за найоптимістичнішими оцінками чиновників новий патронний завод повноцінно запрацює до 2026 (!) року».

Резюмируем. В 2014 году вопрос строительства патронного завода, казалось, уже был окончательно решен, и его постройка намечалась на 2015-2016 год. Политики дружно пиарились на этом проекте, рассказывая об исчерпании складских запасов советских патронов и необходимости начать производство современных боеприпасов, включая патроны НАТО-вских калибров. Но к 2016 году энтузиазм чиновников заметно упал, необходимость постройки завода начала вызывать сомнения, а планы по его постройке сместились на десятилетие — на 2026 год. Несмотря на многочисленные заявления различных ответственных лиц, детали украинского патронного проекта до сих пор окутаны сплошной тайной. Неизвестны условия тендера на строительство завода, и компании, подавшие заявки на участие в нем. Неизвестно, сколько патронных заводов планируется построить: в основном потребности в патронном производстве связывают с основным потребителем – Министерством обороны, но, в то же время МВД так же заявило о планах постройки своего завода на базе снаряжательного производство компании «Форт». Наконец, неизвестно, какой ассортимент боеприпасов будет выпускать будущий завод, и где он будет располагаться. И это — не говоря уже о более важных вопросах — форме собственности, источниках и объемах финансирования этого проекта.

Поэтому, взяв за основу трехлетнюю подборку материалов Украинских СМИ, посвященных проблематике постройки нового патронного завода, мы попытаемся найти ответы на несколько, на наш взгляд, наиболее важных вопросов:

— нужен ли Украине патронный завод?

— как реализовать этот проект в Украине?

— кто может построить патронный завод в Украине?

— какую продукцию должен выпускать новый патронный завод в Украине?

Пожалуй, прежде чем начать работу над таким масштабным проектом, стоит изучить опыт патронного производства наших соседей – стран бывшего Варшавского договора и СНГ.

Страны Варшавского договора и Югославия

После развала СССР и преобразования стран социалистического лагеря, в Праге 1 июня 1991 года был подписан Протокол о полном прекращении действия Варшавского Договора. В наследство от военного союза бывшие социалистические государства получили развитую систему патронной промышленности, но приспособленную исключительно для непрерывного снабжения Организации Варшавского договора (ОВД) боеприпасами советского образца.

По разному распорядились своими активами бывшие страны ОВД:

Албания

Население — 2,83 млн. человек (2011 г.)

Вооруженные силы – 13 800 человек (2016 г.)

Маленькая Албания имела крупный завод боеприпасов Kombinati Mekanik Poliсan, построенный еще в 1962 г. для производства патронов калибра 7,62х39. Завод расположен на юге страны в 20 км от города Берат. В 1990 г. на этом предприятии работало около 3200 человек, которые производили боеприпасы к ручному стрелковому оружию калибров 9х18, 9х19, 7,62х39, 7,62х54R и 12,7х99. В начале 1990-х годов Poliсan выпускал патроны для поставок в Турцию и США, но к середине 1990-х гг. производство боеприпасов постепенно остановилось. В 2005 г. на предприятии работало всего 264 человек, большая часть которых была задействована в программах утилизации устаревших боеприпасов, развернутых при содействии иностранных фондов под эгидой НАТО и ОБСЕ. Тем не менее, в 2005 г. директор предприятия г-н Мемли Касапи (Memli Kasapi) заявил в одном из интервью, что Poliсan продолжает выпускать небольшими партиями холостые патроны калибра 7,62-мм для армии и 9-мм патроны для Министерства внутренних дел. С 2005 года Министерство обороны Албании ведет переговоры с Турцией о восстановление производства боеприпасов на заводе Poliсan для нужд турецкой армии. Возможно, при успешной реализации этого проекта, албанский патронный завод получит шанс к возвращению на международный рынок боеприпасов.

Болгария

Население — 7,2 млн. человек (2014 г.)

Вооруженные силы – 31 315 человек (2011 г.)

Единственный в Болгарии патронный завод «Арсенал» (так же известный как фабрика №10 или Машиностроителен комбинат Фридрих Энгельс) расположен в г. Казанлык (болг. Казанлък). Завод основан в 1924 г. на базе переведенного в Казанлык Софийского Артиллерийского Арсенала. В 1991 г. предприятие получило статус закрытого акционерного общества. В декабре 1999 г. Арсенал стал акционерным обществом, в котором государство сохранило 34% акций. Этот шаг позволил получить финансирование для дальнейшего развития предприятия в условиях конкурентного рынка. В 2003 г. на заводе в Казанлыке работало около 4 500 сотрудников. По данным справочника Small Arms Survey в 2003 г. общая производительность болгарской промышленности по выпуску товаров военного назначения оценивалась в 100 млн. USD, из которых 90% предназначалось для экспорта. Около 30% этого объема составляли боеприпасы. В настоящее время завод «Арсенал» выпускает патроны к ручному к стрелковому оружию калибра 9х18, 9х19, 5,56х45, 7,62х39, 7,62х51 и 7,62х54R.

Венгрия

Население — 9,85 млн. человек (2016 г.)

Вооруженные силы – 29 450 человек (2010 г.)

Венгрия также имела свой собственный патронный завод в составе государственного концерна Matravideki Femmuvek в г. Сирок (Sirok). В начале 1990-х гг. этот консорциум стал банкротом. Патронное производство в 1994 г. было выделено из его состава в отдельное венгерско-канадское совместное предприятие MFS Magyar Loszergyarto Kfl. В 1997 г. государственная компания AVRT выкупила 100% акций патронного завода в г. Сирок. В конце 1999 г. новым владельцем MFS стала частная венгерская инвестиционная компания Innoterv, и патронный завод получил новое название — MFS 2000 Magyar Loszergyarto Rt. Около 80% продукции компании представляли товары военного назначения, а остальную часть – спортивно-охотничьи боеприпасы. Порядка 30% продукции поставлялось на внутренний рынок, а 70% предназначалось для экспорта в США, Германию, Австрию, Италию, Венесуэлу, Турцию, Ливан и Израиль. Кроме того, венгерский патронный завод участвовал в совместных проектах по разработке новых типов боеприпасов с компаниями из Финляндии, Германии, Норвегии и Швеции. В 2001 г. Magyar Loszergyarto Kfl создала совместное предприятие со знаменитой австрийской компанией Hirtenberger Patronenfabrik. В 2008 г. швейцарский концерн RUAG Ammotec купил MFS 2000 Inc. и создал на ее базе дочернее предприятие — RUAG Hungarian Ammotec Inc., (венг. RUAG Ammotec Magyarországi Zrt.). В настоящее время это предприятие выпускает достаточно широкий ассортимент боеприпасов калибра 7,65 mm Browning, 9 mm Browning Shrot, 9x18, 9x19, 9x21, .38 Special, .357 Magnum, .38 Super Auto, 40 S&W, .45 Auto, 7x64, 7,62x39, 7,62x54R, .308 Winchester, .30-06 Springfield.

ГДР

Население — 16,67 млн. человек (1988 г.)

Вооруженные силы – 120 000 чел. (1987 г.)

В ГДР работали несколько патронных заводов. В 1956 г. в г. Кенигсварта (Königswartha) на территории бывшего арсенала Вермахта Munitionsanstalt Königswartha был создан завод по производству боеприпасов к ручному огнестрельному оружию VEB Mechanische Werkstätten Königswartha. В 1990 г. завод прекратил выпуск патронов и был передан трастовому агентству, так называемому Treuhand, созданному правительством ГДР для приватизации Народных предприятий (Volkseigener Betrieb, сокр. VEB) перед объединением Восточной и Западной Германии. До 1994 года завод в Кенигсварте занимался уничтожением боеприпасов. В 1992 г. предприятие купила американская компания General Atomics, которая планировала использовать его подземные бункеры для хранения ядерных отходов. Однако местные власти запретили этот проект, и не работающий завод в Кенигсварте купила немецкая компания Kluge GmbH. С 2010 г. предприятие начало работать как машиностроительные завод. Кроме гражданской продукции, Mechanische Werkstätten Königswartha GmbH выпускает детали для военной техники. Еще один крупный немецкий патронный завод — VEB Spreewerk Lübben, был основан в 1957 г. в г. Любене (Lübben). Так же как и завод в Кенигсварта, в 1990 г. он прекратил выпуск боеприпасов и был передан трастовому агенству Treuhand, а в 1992 г. продан все той же американской компании General Atomics. Завод в Любене получил название Industriepark Spreewerk Lübben GmbH и стал центром по утилизации военных боеприпасов. Старейший в ГДР патронный завод был основан в 1830 г. в г. Шонебеке (Schönebeck) как филиал знаменитой пражской фирмы Sellier&Bellot. После окончания Второй мировой войны он был национализирован и получил название VEB Sprengstoffwerk I. Предприятие выпускало спортивно-охотничьи патроны для гладкоствольных ружей и малокалиберных винтовок. В 1990 г. VEB Sprengstoffwerk I было преобразовано в Anhaltinische Chemische Fabriken (AFC) GmbH. Основными направлениями деятельности новой компании стали производство химических веществ, полиуретана, взрывчатых веществ, боеприпасов и капсюлей. В 1991 г. финская компания LAPUA Oy начал переговоры с руководством немецкой компании о покупке патронного производства. В 1992 г. патронное подразделение было выделено из состава AFC в новую фирму под названием SK Jagd—u. Sportmunitions GmbH и продано фирме Lapua Oy. В 1998 г. Lapua вместе c SK Jagd— und Sportmunitions GmbH вошли в состав норвежско-финско-шведского концерна Nammo Group. В 2004 г. SK Jagd— und Sportmunitions GmbH была реорганизована в Lapua GmbH, и стала филиалом концерна Nammo Lapua. А в 2013 г. Lapua GmbH была переименована в Nammo Schönebeck GmbH.

Румыния

Население — 19,5 млн. человек (2015 г.)

Вооруженные силы — 73 350 человек (2010 г.)

В конце 1980-х годов Румыния имела один из крупнейших в Восточной Европе военно-промышленный комплекс. В это время в румынской военной промышленности было занято около 200 000 человек, которые производили стрелковое оружие и боеприпасы для нужд собственных вооруженных сил и для поставок в СССР, страны Варшавского договора, среднего Востока и Африки. После катастрофического уменьшения заказов в 1990-х годах, патронная промышленность Румынии сумела сохранить свой потенциал, перестроиться и найти новые рынки сбыта своей продукции. Самый крупный в стране патронный завод в г. Куджир (Cugir) берет свое начало от металлургической фабрики, основанной в 1799 г. В 1925 г. правительство Румынии создало совместное предприятие с английской фирмой Vickers Armstrong Ltd. и австрийской UDR для создания на базе фабрики в Куджире оружейного завода. В 1928 г. это предприятие начало выпускать продукцию и получило новое название — Copsa Mica Cugir. В 1928 г. Румыния купила у чехословацкой фирмы Zbrojovka лицензию на автоматическое оружие и боеприпасы, и завод в Куджире начал их производство. После развала Организации Варшавского договора, Copsa Mica Cugir был вынужден модернизировать производство для выпуска новой продукции. С 1995 года завод начал производить боеприпасы стандарта НАТО. В 2004 г. из состава Cugir S.A. были выделены два предприятия по выпуску стрелкового оружия и боеприпасов: Societa Comerciala Fabrica de Arme Cugir S.A. и Societa Comerciala Uzina Mecanica Cugir (UMC) S.A. Обе компании вошли в состав государственного военно-промышленного концерна Romarm. Fabrica de Arme Cugir выпускает ручное стрелковое оружие – пистолеты, автоматы, винтовки и легкие пулеметы, а UMC – военный пистолет Md 2000, крупнокалиберные пулеметы, станковые гранатометы, авиационные пушки, магазины, пулеметные ленты и патроны калибра 5,56×45, 7,62×51, .50 BMG (12,7×99, с латунными и стальными гильзами) 12,7×108 и 14,5×114. Второй румынский производитель боеприпасов был основан в 1939 г. в г. Бумбешти-Жиу (Bumbesti-Jiu) под названием Army Pyrotechny. После окончания Второй мировой войны предприятие получило название Uzina Mecanica Sadu (U.M. Sadu). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. завод закупил новое оборудование и был модернизирован для выпуска боеприпасов стандарта НАТО. В 2002 г. U.M. Sadu стала дочерней компанией концерна S.A. Romarm. 29 января 2014 году предприятие получило новое название — Societatea «Uzina Mecanica Sadu» S.A., но в оружейном мире оно более известно под сокращенным названием по имени речки, протекающей в г. Бомбешт-Жиу – Саду (Sadu). В настоящее время Sadu выпускает боеприпасы калибра 7,65х17 Browning, 9х18, 9х19, 5x45x39, 5,56х45, 7,62х39, 7,62х51, 7,62х54R.

Польша

Население — 38,11 млн. человек (2008 г.)

Вооруженные силы – 120 000 чел. (2013 г.)

В Польше после прекращения действия ОВД «достались в наследство» несколько патронных компаний. Самая крупная — государственная фабрика Zaklady Metalowe MESKO в г. Скаржисько-Каменна (Skarżysko-Kamienna) была основана в 1926 г. В 1994 г. это предприятие стало акционерным обществом и получило название Zaklady Metalove MESKO SA. С 1999 г. компания начинает сотрудничать с концерном NAMMO в области боеприпасов средних калибров, неуправляемых ракет и утилизации боеприпасов. В 2009 г. норвежский концерн NAMMO AS подписал соглашение о сотрудничестве с польским оружейным консорциумом Bumar. В рамках этого соглашения в 2011 г. на базе Zaklady Metalove MESKO SA был создан холдинг Bumar Amunicja Spółka Akcyjna, в который вошел патронный завод MESKO SA. В настоящее время MESKO SA выпускает ракетные противотанковые и зенитные комплексы, артиллерийские боеприпасы, патроны средних калибров и боеприпасы к стрелковому оружию калибра 9х18, 9х19, 5,56х45, 7,62х39, 7,62х51, 7,62х54R и 12,7х99 (.50 BMG). Еще одно польское предприятие – Химический завод №3 (Wytwornia Chemicznа Nr 3, сейчас — NITROERG SA), во второй половине 1950-х годов начал выпуск коммерческих боеприпасов для гладкоствольных ружей и малокалиберных винтовок. В конце 1990-х годов выпуск боеприпасов этим предприятием был прекращен.

Чехословакия

Чехословацкая Социалистическая республика 1 января 1993 г. мирным путём распалась на Чешскую и Словацкую республики.

Чешская республика

Население — 10,54 млн. человек (2015 г.)

Вооруженные силы — 35 000 чел.

Правительство Чехии разработало широкую программу поддержки экспорта вооружений. В настоящее время ручное огнестрельное оружие и боеприпасы является важной составляющей чешского экспорта. В Чешской республике расположен крупнейший завод боеприпасов Sellier & Bellot, основанный еще в 1825 г. в Праге. В 1936 г. предприятие было переведено в г. Влашим. В 1991 г. государственный завод во Влашиме был приватизирован, а в 1992 г. – зарегистрирован как акционерное общество Sellier & Bellot a.s. В 2009 г. чешская компания Sellier & Bellot стала членом концерна CBC group. В настоящее время компания Sellier & Bellot выпускает широкий ассортимент военных и спортивно-охотничьих боеприпасов. Несмотря на наличие в Чехии такого крупного завода, как Sellier & Bellot, небольшие патронные компании так же нашли себе место на рынке. В 1996 г. в городке Евишовице (Jevišovice) была основана акционерная компания Libra a.s., которая первоначально занималась производством коммерческих патронов из покупных компонентов и стреляных гильз. В настоящий момент эта фирма выпускает патроны калибра 7,65 mm Browning, 7,65 mm Parabellum, 9×17, 9×18, 9×19, .38 Special, винтовочные патроны собственной разработки .17 Libra, .17 R Libra, .17 Libra Magnum, специальные патроны с бронебойными пулями под торговой маркой Snail, а так же компоненты (пули и гильзы) для самостоятельного снаряжения патронов. С 1998 г. начал работать еще один чешский производитель боеприпасов – компания Limit-Z s.r.o. Первоначально она располагалась в городе Злин (Zlín), но в 2006 г. переехала в соседний городок Лугачовице (Luhačovice). Limit-Z специализируется на производстве патронов калибра 9х19, и является официальным дистрибьютором итальянской компании Fiocchi ammunition. C 2010 года в том же городе Злин была основана компания ALSA PRO Ltd., которая специализируется на производстве пистолетных пуль. При этом обновление производственного оборудования в 2015 году позволило существенно повысить качество производимой продукции и стать компании официальным поставщиком боеприпасов чешской стрелковой ассоциации IPSC.

Словацкая республика

Население — 5,44 млн. человек (2015)

Вооруженные силы — 26 200 человек (2006)

На территории Словакии, не было ни одного завода по производству патронов к стрелковому оружию прежнего Чехословацкого военно-промышленного комплекса. Тем не менее, и здесь патронный бизнес нашел своих спонсоров. Крупный производитель средне- и крупнокалиберных боеприпасов — Závody všeobecného strojírenství, korncern, Brno (с 1996 г. — ZVS, a. s., с 1998 г. — ZVS holding, a. s.), с 1998 г. начал производство ручного оружия и патронов к нему. Сегодня завод в городке Дубница над Вагом (Dubnica nad Váhom) выпускает патроны к гладкоствольному оружию, пистолетные патроны калибра 9х19 и холостые патроны калибра 7,62х39. Кроме того несколько частных компаний в Словакии освоили производство пистолетных патронов (в основном калибра 9х19): Calibra group Technopol JSC в г. Братиславе (Bratislava) и Považské strojárne a.s. в г. Поважска Быстрица (Považská Bystrica) (с 1997 г. — Považské strojárne Povzbroj (PS Povzbroj) a.s., г. Поважска Быстрица, с 1999 – Kinex Grand a.s., г. Бытча (Bytča), с 2000 г. — PS-Grand a.s. г. Бытча (Bytča)).

Югославия

Еще одна страна из нашего ближайшего зарубежья — Югославия, хоть и не стала членом ОВД из-за разногласий между лидером коммунистической партии Югославии Иосипом Броз Тито и Йосифом Сталиным, которые повлекли за собой разрыв Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между двумя странами, тем не менее, являлась членом социалистического лагеря. После затяжного политического кризиса в конце ХХ века от нее отделились Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, а в 2003 г. остатки Югославии превратились в Государственный Союз Сербии и Черногории. В 2006 г. этот союз прекратил свое существование.

Республика Словения

Население — 2 058 821 чел. (2013 г.)

Вооруженные силы — 7 300 человек (2014 г.)

В Словении в начале 1990-х годов в городе Шентьерней (Šentjernej) на базе машиностроительного завода Iskra была основана частная компания AREX d.o.o. В настоящее время эта фирма производит средства индивидуальной защиты, пистолеты и стволы к ним, пулеметные ленты, а так же широкий ассортимент пластмассовых патронов – учебных, холостых и короткобойных, калибра 9×19, .38 Special, .45 ACP, 4,6×30, 5,56×45, 7,62×39, 7,62×51, 12,7×99.

Республика Хорватия

Население — 4, 25 млн. человек (2014 г.)

Вооруженные силы — 18 600 человек (2011 г.)

В Республике Хорватия в 1990 г. в городке Дуга Реса (Duga Resa) местные спортивные стрелки совместно с итало-французской группой Cheddite основали компанию M-90 d.o.o. Основной продукцией хорватской фирмы стали патроны для гладкоствольного оружия 12 и 16 калибров, но в 1990-х годах эта фирма также выпускала патроны калибра 9х19.

Босния и Герцеговина

Население — 3,79 млн человек (2013 г.)

Вооруженные силы — 16 000 человек (2008 г.)

Боснии и Герцеговине в наследство от Югославии остались два крупных патронных завода – Igman Zavod (бывш. Предприятие №12) в г. Кониц (Konjic) и Pobeda (бывш. Завод №14) в г. Горажде (Gorazde). Igman Zavod выпускает боеприпасы калибра 9х19, 5,56х45, 7,62х39, 7,62х51, 7,62х54R, 7,62×63 (.30-06 Springfield), 7,92×57, 12,7×99 и 12,7х108. Компания Pobeda производит патроны калибра .22 LR, .22 WMR, 7,65 mm Browning, 9х18, 9х19, 9х21, .357 Magnum, .380 Auto, .38 Special, 40 S&W, .45 Auto.

Республика Македония

Население — 2,06 млн. человек (2010 г.)

Вооруженные силы — 16 400 человек

Республика Македония так же имеет свое патронное производство. Филиал чешской компании Real Trade Praha a.s. (основанной в 1998 г.) — DPTU Sumbro Trade DOOEL расположен в поселке Самоков в общине Македонский Брод. Компания специализируется на производстве патронов калибра 9х19.

Черногория

Население — 0,62 млн. человек (2016 г.)

Вооруженные силы — 1850 человек (2015 г.)

Черногория не имеет собственного производства боеприпасов.

Республика Сербия

Население — 7,04 млн. человек (2016 г.)

Вооруженные силы – 28 150 человек (2014 г.)

Сербии в наследство от социалистической Югославии досталось крупное патронное предприятие – Завод № 11, в г. Ужице (Užice). В настоящее время эта компания под названием Prvi partizan A.D. выпускает широкий ассортимент гражданских и военных боеприпасов, а так же оборудование для патронного производства.

Практически все страны бывшего социалистического лагеря не только сохранили свои патронные заводы, но и построили новые предприятия этого профиля. Прежние «народные предприятия» были приватизированы, а самые успешные патронные заводы стали частью крупных международных оружейных концернов. Во многих странах выживанию патронных предприятий в тяжелые 1990-е годы способствовала целенаправленная государственная политика по сохранению оружейной промышленности. Сегодня доминирующим видом продукции этих предприятий являются спортивно-охотничьи патроны, предназначенные для экспорта. При этом производители боеприпасов в бывших странах соцлагеря перестали использовать советские технологии изготовления компонентов патронов из дешевых материалов-заменителей типа стали и биметалла. Для производства гильз, пуль и капсюлей используются традиционные для патронной индустрии цветные металлы – латунь и томпак. Такие изменения в производственных технологиях, вероятно, можно объяснить возвратом к европейским технологическим традициям и повышением требований к качеству выпускаемой продукции. Конечно, можно привести веский аргумент – «ну так это ж, какая-никакая, но Европа, там все по-другому – куда нам с ним тягаться!». Поэтому мы перейдем к анализу изменений, которые произошли за последние 25 лет в патронном производстве бывших советских республик.

На обломках СССР

После распада СССР его оборонный комплекс был разделен между бывшими республиками по территориальному принципу. Соответственно, большинство патронных заводов осталось в Российской Федерации, и по одному патронному заводу досталось Украине и Киргизии.

Российская Федерация

Одним из первых в РФ был приватизирован патронный завод в Новосибирске. В декабре 1992 г. он был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Новосибирский завод низковольтной аппаратуры» (АООТ «НЗНВА», с 29 июля 1996 г. — ОАО «НЗНВА»). В начале 2000-х годов завод оказался на грани банкротства. В этих условиях руководству компании пришлось провести коренную реструктуризацию активов для работы в новых рыночных условиях. ОАО «НЗНВА» освободилось от социальной инфраструктуры — поликлиники, библиотеки, магазинов, детских садиков и комбинатов, жилых домов и т.д. Основным направлением деятельности предприятия было выбрано производство патронов. Вспомогательные и обслуживающие производства были выведены из состава ОАО «НЗНВА» и реорганизованы в дочерние предприятия. На базе выделенных активов был создан холдинг, состоящий из управляющей компании (ЗАО «НВА-Холдинг») и 14 дочерних фирм. Патронное производство ОАО «НЗНВА» было преобразовано в 2003 г. в Закрытое акционерное общество «Новосибирский патронный завод» (ЗАО «НПЗ»). В настоящий момент ЗАО «НПЗ» выпускает патроны к стрелковому оружию калибра 9х17, 9х18, 9х19, 7,62х51 (.308 Win.), 7,62х54R, .30-06 Springfield, 9х54R, 9,3х64, 12,7×108.

В 1992 г. старейший в СССР, Тульский патронный завод, основанный еще в 1880 г., стал Акционерным обществом открытого типа «Тульский патронный завод» (АООТ «ТПЗ», с 1 августа 1996 г. — ОАО «ТПЗ»). В 1990-х гг. руководство компании компенсировало резкое падение объемов госзаказа на боеприпасы за счет расширения номенклатуры патронов для спортивно-охотничьего оружия и продажу этого типа боеприпасов за рубеж, в основном – в США. Крупные американские заказы позволили ТПЗ пережить экономический кризис и освоить выпуск новых боеприпасов, нетипичных для постсоветского пространства. В 2004 г. ОАО ТПЗ стало единственным акционером Открытого акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (ОАО «УПЗ»). ОАО «ТПЗ» производит спортивно-охотничьи и боевые патроны калибров 5,45х18, 9х17, 9х18, 9х19, .357Magnum, .38Special, .40S&W, 45 AUTO, 5,45х39, 5,56х45 (.223Rem), 5,6х39, .30 Carbine, 7,62х39, 7,62х42, 7,62х51 (.308 Win.), 7,62x54R, 9×39, 12,7х108, 14,5х114.

Еще один российский патронный завод — «Ульяновский машиностроительный завод имени Володарского» в 1998 году был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Ульяновский машиностроительный завод имени Володарского» (ФГУП «ПО «УМЗ»). В ноябре 2002 года предприятие подвергнуто процедуре банкротства. 30 июня 2004 г. решением собрания кредиторов ФГУП «ПО «Ульяновский машиностроительный завод»» было создано ОАО «Ульяновский патронный завод» (ОАО «УПЗ»), единственным акционером которого стало ОАО «Тульский патронный завод». В октябре 2005 года на основе заёмных средств ОАО «Тульский патронный завод», ОАО «УПЗ» приобрело имущественный комплекс патронного производства ФГУП «ПО «УМЗ»» и стало его правопреемником. В настоящее время УПЗ выпускает спортивно-охотничьи и боевые патроны калибров 5,45х39, 5,56х45 (.223Rem), 7,62х39, 9х17 Browning Short, 9х18 ПМ, 9х19 Parabellum, .40S&W, 45 AUTO, 12,7х108, 14,5х114.

Патронный завод в г. Барнаул Алтайского Края в октябре 1990 г. получил название Производственное объединение «Барнаульский станкостроительный завод». С 2001 года на базе отдельных производств Барнаульского станкостроительного завода был организован ряд дочерних компаний. В 2003 г. патронное производство было выделено в самостоятельную компанию ЗАО «Барнаульский патронный завод» (ЗАО «БПЗ»). В 2005 г. ЗАО «БПЗ» вошло в состав вновь образованного ОАО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод». С 28 сентября 2015 г. патронный завод получил новое наименование — акционерное общество «Барнаульский патронный завод» (АО «БПЗ»). В настоящее время Барнаульский патронный завод выпускает спортивно-охотничьи и боевые патроны калибров 9х17, 9х18, 9х19, .45 AUTO, 5,45х39, 5,56х45 (.223Rem), .243 Win, 6,5 Grendel, 7,62х39, .308 Win, 7,62x54R, .30-06 Springfield, 9,3×64. В 2009 г. БПЗ создал новую торговую марку «Кентавр» (KENTAUR) для патронов кал. .223 Rem, .243 Win, .308 Win, 7,62x54R, .30-06 Springfield и 9х19 Luger, снаряженных высококачественными пулями американской компании Hornady Manufacturing Co.

Непростой оказалась история Климовского штамповочного завода (КШЗ) в подмосковном городе Климовск. В 1992 г. из состава КШЗ был выделен цех по производству строительных и спортивных малокалиберных патронов с образованием на его базе ОАО «Восток». 28 октября 1993 г. КШЗ получил статус Акционерного общества открытого типа (АООТ КШЗ, с 29 апреля 1997 г. — ОАО «КШЗ»). В 2001 г. контрольный пакет акций ОАО КШЗ выкупил дважды судимый криминальный авторитет Хорхе Портилья-Сумин. В июле-августе 2001 года ОАО «КШЗ» учредило два дочерних предприятия – ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) и ЗАО «Климовская топливно-энергетическая компания» (КТЭК). Вскоре все имущество КШЗ было распределено между КСПЗ и КТЭК. В августе 2004 года недвижимое имущество ОАО «Восток» было продано ЗАО «КСПЗ». В ноябре 2004 г. ОАО «КШЗ» был признан банкротом и ликвидирован. Приемником КШЗ стал КСПЗ — ему перешли награды, товарные знаки и эмблемы КШЗ, включая знаменитую маркировку на малокалиберных патронах в виде буквы V. По данным официального сайта КСПЗ в настоящий момент предприятие выпускает служебные боеприпасы кал. 5,66х39, 7,62х39, 7,62х42 (СП-4), 9х17, 9х18, 9х19, 9х39, спортивно-охотничьи патроны .22 Short, .22 LR, 7,62×39, 9х39. Кроме того, ЗАО «КСПЗ» активно продвигает на российском рынке семейство травматических пистолетов «Хорхе», которые выпускаются по лицензии украинского НПО ФОРТ. Первое время пистолеты собирались из украинских комплектующих, но к концу 2012 г. КСПЗ наладил собственное производство основных частей пистолета.

Самый молодой патронный завод России — «Вымпел», является единственным предприятием в РФ по выпуску боеприпасов с государственной формой собственности. 3 октября 1975 года приказом Министра оборонной промышленности СССР №484 было принято решение о размещении комплексно-автоматизированного производства по выпуску автоматных патронов кал. 5,45х39 в г. Амурске Хабаровского края на резервных площадях Амурского машиностроительного завода. В 1976 г. началось строительство будущего завода «Вымпел», а в 1982 г. он выпустил первую партию патронов. 26 февраля 2006 года официальным распоряжением правительства Российской Федерации № 265-р Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Вымпел» было переведено в разряд казенных предприятий с новым названием «Амурский патронный завод «Вымпел». Указом Президента РФ от 14.02.2007 года № 164 Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел» было внесено в перечень стратегических предприятий оборонно–промышленного комплекса, и находится в ведении Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Проектная мощность производства ФКП “АПЗ “Вымпел” составляет 500 млн. патронов в год. По данным официального сайта предприятия, в настоящий момент завод выпускает боевые и спортивно-охотничьи патроны калибра 9х18, 5,45х39, 5,56х45 и 7,62х39.

Украина

В украинском городе Луганск находится старейший казенный патронный завод, основанный еще в 1895 г. Уже в конце 1980-х гг. государственные заказы на производство патронов существенно сократились, и Луганский станкостроительный завод (так тогда назывался патронный завод) был вынужден увеличить выпуск мирной продукции. Ситуация усугубилась в период кризиса 1990-х годов. Руководство ПО «Луганский станкостроительный завод» (ЛСЗ) пыталось покрыть убытки предприятия за счет сдачи в металлолом части производственного оборудования и продажи за рубеж части специального оборудования по демпинговым ценам через компании-спецэкспортеры. Однако эти меры не смогли компенсировать возрастающие долги ЛСЗ перед предприятиями-партнерами, бюджетом и собственным персоналом.

23 июля 1998 г. было возбуждено дело о банкротстве ЛСЗ, а в июне 2001 года была введена процедура санации. Суд одобрил в качестве инвестора санации «Государственного предприятия Производственное объединение «Луганский станкостроительный завод» (ГП ПО «ЛСЗ») компанию ЗАТ «Бринкфорд», принадлежащую Давиду Жвания. 11 октября 2002 г. было создано ЗАО «Луганский патронный завод» для производства спортивно-охотничьих патронов. Его основным соучредителем стало ЗАО «Бринкфорд», которое внесло в Уставной фонд нового предприятия «технологическое, гальваническое и электрооборудование» (т.е. оборудование ГП ПО «ЛСЗ», приобретенное «Бринкфордом» на аукционах). Руководителями санации предполагалось, что «Луганский патрон» будет выпускать боевые патроны для силовых структур Украины, а ЗАО «Луганский патронный завод» будет производить ликвидные спортивно-охотничьи боеприпасы, и одновременно – поставлять гильзы и пули для «Луганского патрона».

Так как законодательные гарантии охраны частной собственности в Украине весьма условны, Жвания и его партнеры вскоре продали акции ЗАО «Луганский патронный завод» своим фирмам, зарегистрированным за рубежом: Clymer Finance LLC (США), Elmora Ventures LLC (США), Holmgard System LLC (США), Milverton Consortium Limited (Великобритания). В дальнейшем акции ЗАО «ЛПЗ» перепродавались другим зарубежным компаниям, в основном зарегистрированным на Кипре. 23 марта 2010 г. общим собранием акционеров было принято решение про замену наименования общества на Частное акционерное общество «Луганский патронный завод» (укр. — Приватне акціонерне товариство «Луганскький патронний завод»). Можно долго обсуждать законность приватизации Луганского завода, но именно благодаря вмешательству частного капитала удалось сохранить основное оборудование и кадры патронного завода, найти новые рынки сбыта и расширить ассортимент выпускаемой продукции. До 2014 года ЧАО «ЛПЗ» выпускало патроны калибров 9х18, 9х19, 5,45х39, 5,56х45 (.223 Remington) и 7,62х39.

Кыргызская Республика

Еще один крупный патронный завод оказался после развала СССР на территории Кыргызской Республики в г. Бишкек (до 1 февраля 1991 г. – г. Фрунзе). Фрунзенский машиностроительный завод имени В.И. Ленина был основан в 1941 г. с использованием производственных мощностей эвакуированного завода №60 из г. Ворошиловград (Луганск). Кроме выпуска патронов, завод имел филиал конструкторского бюро, и ежегодно по конструкторской документации ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» производил около двадцати автоматических роторных линий различного назначения. Постановлением Фонда госимущества Кыргызской Республики № 64 от 20 мая 1997 г. завод был преобразован в АО «Бишкекский машиностроительный завод» (АО «БМЗ»), а имущество спецпроизводства было выделено отдельно от Уставного капитала ОАО «БМЗ» и на его основе создано государственное предприятие «Бишкекский штамповочный завод» (ГП «БШЗ»). Указом Президента Кыргызской Республики от 4 декабря 2001 года УП № 348 «О мерах по дальнейшему развитию машиностроительного и оборонного комплекса» ГП «БШЗ» был передан в доверительное управление АО «БМЗ». Однако некогда мощнейший завод, потеряв централизованные заказы и финансирование, существовавшие при бывшем СССР, в 1990-х годах снизил объемы производства до критического уровня. Имущество завода постепенно разворовывалось и распродавалось по демпинговым ценам. Производство патронов было прекращено в 2001-2002 гг., лишь с июня по декабрь 2005 г. цех №22 выпустил 4 млн. патронов на оборудовании, которое с трудом запускали в течение двух месяцев. В 2002 г. завод чудом избежал банкротства, однако экономическая ситуация на предприятии постепенно ухудшалась, и 1 июля 2005 г. основные производственные цеха прекратили работу. Все банковские счета были арестованы и заморожены. 11 января 2006 г. Правительство Кыргызской Республики приняло Постановление № 6 «О Программе возрождения и экономического развития акционерного общества «Бишкекский машиностроительный завод» и Государственного предприятия «Бишкекский штамповочный завод» до 2010 года», которая предусматривала отсрочку для ГП «БШЗ» и АО «БМЗ» по налогообложению, поиск инвесторов и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Одновременно был разработан план мероприятий по кооперации в области военного производства между Киргизией и Россией на 2006-2010 годы, который предусматривал проведение ГП «БШЗ» и АО «БМЗ» совместных НИОКР: с ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» — по разработке новых видов боеприпасов к стрелковому оружию, и с ОАО «КБАЛ имени Л.Н. Кошкина» – по отработке новых технологий производства патронов, централизованному изготовлению запасных частей, автоматических линий и специального измерительного инструмента. Кроме того, киргизско-российская программа предусматривала создание совместного предприятия на базе ГП «БШЗ» и АО «БМЗ» с участием российских компаний ОАО «КБАЛ имени Л.Н. Кошкина» и ОАО «Тульский патронный завод». С 2010 г. отношения между Кыргызской Республикой и Российской федерацией активизировалось, заметно возросло и торгово-экономическое сотрудничество. Правительство Киргизии окончательно выбрало своим политическим партнером Россию, в надежде на то, что «старший брат» поможет преодолеть кризис, вызванный проблемами в энергетике, ухудшением продовольственной безопасности, сложностями в социальной политике и финансовой нестабильностью. 22 апреля 2013 г. в Москве состоялось ХV заседание кыргызско-российской межправительственной комиссии, которая приняла решение о создании на базе бишкекских ГП «БШЗ» и АО «БМЗ» при помощи ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» линии по производству спортивно-охотничьих патронов. В качестве партнеров по поставкам названы ОАО «Тульский патронный завод», ЗАО «Новосибирский патронный завод», ЗАО «Барнаульский патронный завод». От Кыргызстана партнером будет выступать Министерство энергетики и промышленности, с российской стороны — Министерство промышленности и торговли. Запуск новой линии планировалось осуществить в 2014 году. Основной специализацией предприятия заявлено производство военных и спортивно-охотничьих боеприпасов советских калибров – 5,45х39, 7,62х39 и 7,62х54R.

Подавляющее большинство патронных заводов на постсоветском пространстве пережили кризис 1990-х годов, и перестроилось для работы в новых экономических условиях. Решающую роль в процессе выживания бывшей советской патронной индустрии сыграли западные страны, обеспечившие крупные заказы на спортивно-охотничьи боеприпасы. Здесь мы сделаем еще один важный экскурс для понимания ситуации.

Заграница нам поможет

После развала СССР большинство патронных предприятий бывшего СССР были приватизированы. Заводы-гиганты, ориентированные на плановый выпуск крупных партий армейских боеприпасов по госзаказам, оказались брошенными в суровую реальность свободного рынка. Чтобы выжить, им предстояло научиться изготавливать и продавать гражданские боеприпасы по новым стандартам. Для этого бывшим «оборонщикам» пришлось провести кардинальную модернизацию своей продукции: поменять невзрачную «советскую» упаковку, заменить стальные сердечники (запрещенные к гражданскому обороту во многих странах) на свинцовые, разработать новую номенклатуру пуль, освоить производство новых калибров. Но самым главным оставался вопрос поиска новых рынков сбыта. Даже такой крупный потребитель боеприпасов, как Россия, не мог обеспечить стабильную загрузку своим патронным производствам. Выход был найден за счет все тех же «гейропейцев» и «пиндосов», чьи «загнивающие» рынки постоянно потребляли большое количество боеприпасов и могли заплатить за них твердой валютой.

Первые контракты, заключенные с европейскими компаниями, не смогли обеспечить полноценную загрузку мощным патронным производствам бывшего СССР. Поставки патронов и их компонентов чешской фирме Sellier & Bellot a.s., венгерской MFS 2000 Inc. или австрийской Hirtenberger A.G., носили разовый характер и не привели к стабильному долговременному сотрудничеству.

Для организации полноценного экспорта боеприпасов были необходимы посредники, знакомые с особенностями заграничных рынков. Наверное, первый опыт в этом направлении был получен Тульским патронным заводом, который связал свою деятельность с чешскими бизнесменами Далибором Коппом (Dalibor Kopp) и Карелом Коппом (Karel Kopp), владельцами посреднической фирмы Kopp, s.r.o. (Общество с ограниченной ответственностью «Копп»). В 1994 г. туляки вместе с чешскими партнерами создают совместную фирму KOPP-TPZ, s.r.o. (Общество с ограниченной ответственностью «Копп-ТПЗ»). Кроме Тульского патронного завода, KOPP-TPZ сотрудничала также с другими производителями боеприпасов, такими как Новосибирский завод низковольтной аппаратуры и Луганский станкостроительный завод. В 1999 г. братья Копп вышли из состава соучредителей KOPP-TPZ, возможно из-за огласки их участия в незаконных сделках по поставкам оружия палестинскому Хамасу. Однако KOPP-TPZ была не единственной фирмой по торговле оружием и боеприпасами предприимчивых братьев Копп. В 1997 Карел Копп зарегистрировал фирму TOZ — EVROPA, spol. s r.o. (ООО «ТОЗ-Европа»), которая 12 февраля 1998 г. получила новое название — KOPP ARMS, s.r.o. (ООО «Оружие Копп»). В свою очередь 21 сентября 1998 г. Далибор Копп стал соучредителем еще одной фирмы по торговле оружием и боеприпасами — KOPP-BMZ Česko-Kyrgyzská a.s. (Чешско-киргизское акционерное общество «Копп-БМЗ»). Как видно из названия, партнером Коппа стало АО «Бишкекский машиностроительный завод». 22 января 1999 г. фирма была переименована в S.A.A. — SMALL ARMS AMMUNITION, a.s. (АО «С.А.А. – Боеприпасы стрелкового оружия»). Обе фирмы братьев Копп продолжали работать с Луганским патронным заводом. Тем не менее, все тайное рано или поздно становится явным, и в 2004 году чешская полиция выдала ордер на арест Далибора Коппа по подозрению в незаконной торговле товарами военного назначения. 5 января 2006 г. Далибор Копп был задержан полицией Бельгии в аэропорте Брюсселя.

Учитывая не совсем законный бизнес посредников типа братьев Копп, российские и украинские производители боеприпасов продолжали поиски надежных партнеров для сбыта своей продукции. Американский рынок оказался наиболее перспективным. Этот громадный рынок, переполненный дешевым оружием из стран Варшавского договора, нуждался в постоянном массовом притоке дешевых боеприпасов. Российские производители идеально подходили для этой ниши. Поэтому с конца 1990-х годов основным импортером их продукции стали Соединенные Штаты. Бывший «вероятный противник» оказался долгожданным «финансовым допингом» для пост советских патронных заводов в тяжелые 1990-е годы. Помимо крупных заказов Америка оказала решающее влияние на ассортимент патронной продукции и технологий российских и украинских предприятий. Конечно, выход на заокеанский рынок не был простым и быстрым. Особенностью американского потребителя является подсознательное недоверие к иностранной продукции. Buy American (Покупай американское) – главный девиз сбыта в США. Поэтому поставки патронов с просторов бывшего СССР могли осуществляться только через американские посреднические фирмы.

Одним из первых в России появился Боб Дженсен (Bob Jensen), владелец компании B. West Imports, Inc. (Корпорация «Би-Вест») из г. Туксон, штат Аризона. Его компания занималась поставками дешевого китайского оружия и боеприпасов в США. В начале 1990-х годов Дженсен сопровождал своего друга в деловой поездке в России. Предприимчивому американцу удалось договориться с Климовским заводом о поставке боеприпасов по цене китайских. С этого момента начались миллионные поставки русских патронов через компанию B. West в США. Впоследствии, Дженсен наладил деловые отношения и с другими российскими производителями боеприпасов. Однако в марте 1997 г. семья Дженсена объявила о банкротстве компании B. West, и с января 1998 г. безуспешно пыталась продать свой некогда преуспевающий бизнес.

Место Боба Дженсена поспешили занять другие американские трейдеры. Одим из крупнейших поставщиков российских патронов на рынок США стала компания Sporting Supplies International, Inc. (SSI — Корпорация «Международные поставки спортивных товаров») из г. Анахайм штат Калифорния (Anaheim, California), основанная в 1996 г. Она же являлась владельцем торговой марки WOLF PERFORMANCE AMMUNITION и ее вариаций, зарегистрированных в период с 1996 по 1999 г. специально для дешевых российских патронов. В 1998-1999 гг. SSI начала поставлять на рынок США патроны производства Тульского патронного завода. После того как боеприпасы под маркой WOLF заняли устойчивое положение на рынке США (например, на выставке SHOW-2005 в Лас-Вегасе патроны под торговой маркой WOLF были признаны «товаром года» в США), ТПЗ начал самостоятельно работать на американском рынке под той же маркой WOLF, предлагая патроны по ценам ниже, чем у SSI. В 2009 г. туляки открыли в США собственную фирму Tulammo Usa, Inc в г. Раунд Рок штат Техас (Round Rock, Texas) и получили международные свидетельства на товарный знак WOLF. Американские партнеры были вынуждены подать исковое заявление в суд на компании Tulammo USA Inc, ТПЗ и Ульяновский патронный завод за незаконное использование торговой марки WOLF. Решением Окружного суда центрального округа Калифорнии торговая марка WOLF осталась в собственности фирмы SSI, а ОАО «ТПЗ» с 2011 г. начал производить продукцию под собственной торговой маркой Tulammo. А SSI с 2011 г. избрала своими новыми партнерами Луганский, Барнаульский и Новосибирский патронные заводы.

Еще одним крупнейшим импортером российских боеприпасов является компания DKG Trading Inc. из г. Эвансвилл, штат Иллинойс (Evansville, Illinois). Фирма была основана в 2004 г. и занимается поставками боеприпасов из России, Италии, Мексики, Китая и др. стран. Основным партнером DKG Trading в России является ЗАО «Барнаульский патронный завод». Так же американская компания сотрудничала с Ульяновским патронным заводом.

Один из лидеров среди американских производителей боеприпасов – компания Hornady Manufacturing, закупала в России и Украине стальные гильзы популярных калибров для снаряжения пулями собственного производства.

Компания Century International Arms из г. Делрей-Бич, штат Флорида (Delray Beach, Florida) – импортер и производитель огнестрельного оружия, была основана в 1961 г. Уильямом Сачером (William Sucher) и Манни Вайгенсбергом (Manny Weigensberg). Примерно в марте 2013 г. Century International Arms создала собственный бренд Red Army Standard Ammunition, под которым импортировала в США боеприпасы советских калибров из России, Украины, Румынии, Боснии и Герцеговины и Польши. Еще одна торговая марка — Hot Shot, используется компанией для поставок на рынок США бюджетных боеприпасов для практической стрельбы.

В 2011-2012 гг. на рынке США появились патроны cо стальными гильзами Барнаульского патронного завода под торговой маркой MFS. На официальном сайте RUAG Ammotec USA Inc. даже описываются преимущества патронов MFS со стальными оцинкованными гильзами в качестве наилучшего решения для экономной практической стрельбы. Кроме того, RUAG Ammotec USA продавала барнаульские патроны под своей торговой маркой Precision Ammunition LLC.

Интересный вариант сотрудничества наметился у российской фирмы ЗАО «Барнаульский патронный завод» и американской Hornady Manufacturing Co. В 2009 г. БПЗ создал новую торговую марку «Кентавр» (KENTAUR) для патронов кал. .223 Rem, .243 Win, .308 Win, 7,62x54R, .30-06 Springfield и 9х19 Luger, снаряженных высококачественными пулями американского производства с томпаковой оболочкой. В свою очередь, Hornady закупает у российского партнера стальные гильзы с полимерным покрытием и снаряжает их на своем предприятии. Hornady даже продает часть российских гильз другим американским компаниям, например Black Hills Ammunition.

Впрочем, опыт Барнаульского завода не единственный на просторах СНГ по созданию местных брендов с зарубежными фирмами. 27 октября 1992 г. в Киеве была основана фирма «Военторг ДиСи». В настоящее время Производственный концерн «Военторг ДиСи» является одним из крупнейших в Украине производителем военной, милицейской, охранной, туристической, охотничьей одежды, обуви и снаряжения, средств индивидуальной защиты, бронежилетов и бронешлемов, тепловизорной и инфоракрасной техники, подводного снаряжения для спецподразделений и др. В 2002 г. «Военторг ДиСи» заключил договор о совместной деятельности с чешской фирмой Sellier & Bellot a.s.. Примерно в 2006 г. на прилавках украинских магазинов сети «Военторг ДиСи» появились патроны к гладкоствольному оружию 12, 16, 20, 28 и 410 калибров, выпущенные Sellier & Bellot и упакованные в коробки с надписью SIGAL и изображением летящей чайки. Чуть позже появились патроны к нарезному оружию под этой же торговой маркой – кал. .22 LR, .30-06 Springfield, 9×19 Parabellum. Новая торговая марка принадлежит «Военторг ДиСи», и в ее дизайне (SIGAL и летящая чайка) обыгрывается фамилия генерального директора концерна Сигала Алексея Леонидовича, которая созвучна английскому слову «чайка» — seagull. Первоначально «Военторг ДиСи» указывался на коробках с патронами SIGAL как «дистрибьютор в странах СНГ», а в рекламных статьях в украинских журналах торговая марка называлась «Sigal- Sellier&Bellot» или «S&B Sigal». Чуть позже на коробках с пистолетными патронами стали дополнительно указывать – «Совместное производство Sellier & Bellot a.s. Czech Republiс и Концерна «Военторг ДиСи» Украина, Киев».

В 2016 г. украинская компания ТАХО представила линейку патронов калибра .223 Remington, .308 Winchester и .30-06 Springfield, снаряженных пулями Hornady. На сайте компании и на патронной укупорке указывается, что патроны изготавливаются в Украине. Тем не менее, это заявление вызывает определенные сомнения, т.к. организация полного цикла патронного производства – проект весьма не дешевый. Скорее всего, речь идет об упаковке импортных патронов в Украине или, максимум – о сборке боеприпасов из импортных комплектующих.

При этом постсоветские производители боеприпасов заняли на международном рынке гражданских боеприпасов нишу бюджетных патронов для практической стрельбы, благодаря использованию советских технологий производства патронных компонентов (гильз и пуль) из дешевых материалов – стали и биметалла. Тем не менее, стандарты западных рынков оказали влияние даже на «советские» технологии патронного производства. Например, российские производители, вместо традиционного лака стали покрывать поверхность стальных гильз более прочным и износостойким полимером. Вслед за россиянами, собственную технологию полимерного покрытия стальных гильз разработал и украинский Луганский патронный завод. Причем, сравнительные испытания гильз с полимерным покрытием российского и украинского производства, проведенные американской компанией Hornady Manufacturing, показали значительные преимущества украинской продукции.

В то же время, другие наши соседи, ранее не имевшие патронного производства, решили избавиться от зависимости во внешних источниках поставок боеприпасов. Пережив тяжелые 1990-е годы, некоторые постсоветские республики приступили к созданию собственных патронных заводов. В одних случаях, толчком к реализации патронных проектов служили политические мотивы, в других – экономические.

Новые заводы в СНГ

Литовская Республика

В 2000 г. в Литве была зарегистрирована фирма по производству боеприпасов к стрелковому оружию — AB Giraites ginkluotes gamykla (GGG) в поселке Гираите (Giraite), близ г. Каунас. Оборудование для производства боеприпасов было поставлено французской фирмой Manurhin. Первые партии патронов (кал. 7,62х39) были выпущены этим предприятием через 18 месяцев после регистрации, в конце 2001 г. В 2002 г. литовская фирма получила сертификат соответствия стандартам ISO 9001 и 14001, и осуществила первые коммерческие поставки боеприпасов. В 2004 г. патроны Giraites ginkluotes gamykla кал. 5,56х45 NATO и 7,62×51 NATO были отправлены для тестирования в европейский региональный испытательный центр НАТО (NATO European Regional Tests Center). В мае 2005 г. патроны GGG были признаны соответствующими требованиям ”Соглашения по стандартизации” (STANAG) Северо-Атлантического Альянса, и литовская компания получила право применять знак НАТО для маркировки своей продукции. К 2006 году до 90% продукции литовской фирмы выпускалось для экспорта. В 2012 г. GGG начала производить коммерческие патроны .308 WIN.

Республика Узбекистан

Если в Литве патронный завод был организован как коммерческое предприятие, то на востоке бывшего СССР некоторые страны были вынуждены создавать патронное производство для защиты своей независимости в условиях постоянных локальных конфликтов. В 1999 г. правительство Узбекистана заключило контракт с французской компанией Manurhin на поставку современных линий по производству боеприпасов полного цикла. Уже в 2000 г. начались испытания первой очереди французского оборудования, которое затем было установлено на заводе «Восток» в Ташкенте. Оборудование рассчитано на выпуск патронов кал. 9х18, 9х19, 5,45х39, 7,62х39, 7,62х54R.

Украина

В Украине в 2010 году появилось еще одно предприятие по выпуску боеприпасов. Производитель ручного огнестрельного оружия, Научно-производственное объединение «ФОРТ» МВД Украины, установил на своем производстве в Виннице оборудование для сборки патронов. Для изготовления боеприпасов НПО «Форт» использует покупные комплектующие – пули, гильзы, капсюли и порох. Патроны калибров 9х17, 9х18, 9х19, 5,56х45 поставляются силовым ведомствам Украины.

Азербайджанская Республика

В 2010 г. Азербайджан объявил о своей независимости в поставках боеприпасов к стрелковому оружию. В каталоге Министерства Оборонной Промышленности Азербайджанской Республики приведен целый ряд боеприпасов кал. 5,45х39, 7,62х39, 7,62х51, 7,62х54R, 9×18 и 9×19. Судя по всему, патронный завод в Азербайджане пока осуществляет только сборку боеприпасов из компонентов, изготовленных в Украине (ЧАО «Луганский патронный завод») и России (один из поставщиков ЗАО «Новосибирский патронный завод»). Сборочное оборудование было поставлено в Азербайджан из Украины (из ЧАО «Луганский патронный завод»), и, возможно, частично из России. В 2010 г. между Азербайджаном и Турцией был подписан договор о сотрудничестве в области производства товаров военного назначения. В рамках этого договора при помощи турецкой стороны предполагается наладить производство боеприпасов на территории Азербайджана для нужд вооруженных сил обеих стран и для экспорта.

Республика Казахстан

Недавно в «патронный клуб» вступила и Республика Казахстан, где в ноябре 2015 года был подписан контракт на постройку современного патронного завода по проекту канадской компании Waterbury Farrel и украино-британской фирмы Stiletto Systems Ltd. Канадцы будут поставлять патронное оборудование, а компания Stiletto – конструкторскую документацию на всю производимую продукцию, включая патроны повышенной пробиваемости.

Республика Беларусь

Так же стоит отметить появившуюся в последние годы серьёзную заинтересованность руководства Республики Беларусь в постройке собственного патронного завода.

Характерно, что большинство новых проектов в бывших советских республиках были реализованы и реализуются с привлечением западных технологий.

Патроны: Россия vs Украина

Анализ патронного производства наших соседей был бы не полным без краткого обзора номенклатуры ведомственных боеприпасов в Украине и Российской Федерации. Ведь одна из главнейших функций патронного производства – обеспечить вооруженные силы своей страны достаточным количеством современных боеприпасов. В 2014 году Украина совершенно неожиданно стала объектом агрессии своего ближайшего соседа и бывшего стратегического партнера – Российской Федерации. Боевые действия на востоке нашей страны продолжаются уже 3-й год, и пока надежда на быстрый мир отсутствует. Сравнение военных патронов обеих стран говорит не в пользу Украины, где за годы независимости не было реализовано практически ни одного проекта по модернизации или расширению номенклатуры используемых боеприпасов.

После распада СССР на вооружении Украины находились стандартные советские боеприпасы: пистолетные 5,45х18 МПЦ и 9х18, автоматные 7,62х39 и 5,45х39, винтовочно-пулеметный 7,62х54R и пулеметные крупнокалиберные патроны 12,7х108 и 14,5х114. Кроме того, на Украинских складах имелось большое количество патронов для пистолетов и пистолетов-пулеметов 7,62х25 ТТ и револьверных 7,62х38R Наган. Собственные разработки боеприпасов носили единичный характер и не вышли за рамки опытных конструкций. Например, КБ Спецтехники разработало винтовочные патроны кал. 12,7х42 и 14,5х36R, а сотрудники одного из киевских НИИ создали патрон класса PDW – 5,45×24. Так же, по неподтвержденной документально информации, в Украине полукустарным образом была выпущена малая партия патронов ПЗАМ к 7,62-мм бесшумному пистолетному комплексу С-4М. До начала российско-украинской войны на вооружение некоторых силовых структур поступили пистолетные боеприпасы 9х19, 9х17 Browning short и 5,7×28 Five-seven. В классе винтовочных боеприпасов некоторые специальные подразделения СБУ и МВД начали применять патроны для снайперской стрельбы калибра 7,62х51, .300 Win Mag, .338 Lapua Magnum и .50 BMG (12,7×108). После начала боевых действий на востоке Украины подразделения Национальной гвардии Украины получили оружие калибра 5,56х45. При этом почти все образцы новых боеприпасов или их основные компоненты производятся за границей.

В отличие от Украины. Российская Федерация занималась достаточно активными разработками собственных боеприпасов. Сохранив на вооружении патроны советских калибров, россияне дополнили их новыми разработками. В классе патронов для пистолетов и пистолетов-пулеметов были разработаны и приняты на вооружение патроны калибра 9х18 ПММ (усиленная версия патрона 9х18), 9х19 с собственной оригинальной номенклатурой пуль и новые мощные патроны 9х21. Для снайперских комплексов была расширена номенклатура патронов 9х39 и 12,7х108 (СН и СПЦ), а так же разработаны патроны новых калибров: 7,62×69 (СЦ-154), 9х69 (СП14), 9,3х64 (9СН), 12,7х55 (СЦ-130). При этом существенно были расширены линейки «обычных» армейских патронов: 5,45х39, 7,62х39 и 7,62х54R. Как видим, Россия значительно опередила Украину по разработкам новых боеприпасов и модернизации существующих. В то же время, такое расточительное разнообразие российских боеприпасов свидетельствует скорее об отсутствии единой концепции стрелкового оружия. Различные ведомства «осваивают» бюджетные средства, принимая на вооружение всё новые и новые стрелковые комплексы, которые зачастую дублируют функции друг друга.

Быть или не быть

Итак, мы коротко ознакомились с «патронной ситуацией» у наших соседей. Оказалось, что общее количество патронных заводов не только сохранилось, но даже увеличилось за счет постройки новых производств. Несмотря на отсутствие крупных госзаказов, которые были в СССР и ОВД, патронная индустрия сохранила свою привлекательность для крупных инвестиций.

Теперь мы можем приступить к рассмотрению перспектив патронного производства в Украине. Попробуем найти ответы на два первых вопроса, взаимосвязанных между собой: нужен ли Украине патронный завод и кто может реализовать этот проект в нашей стране?

Прежде всего, мы должны признать, что согласны с мнением главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Сергея Пашинского, заявившего, что… «Вооруженным силам Украины патронный завод не нужен!». И в этом нет никакой иронии. Действительно, не вызывает никаких сомнений, что патронный завод в том формате, в котором его представлют нам украинские политики, абсолютно не нужен Украине. Другими словами, в наших экономических и политических реалиях проект дорогостоящей реинкарнации Луганского патронного завода, под государственным управлением, ориентированный только на снабжение украинской армии – заранее обречен. И доказательство тому – опыт наших соседей и наш собственный, с тем же Луганским патронным заводом. Сегодня практически ни одна армия мира не в состоянии обеспечить 100% загрузку крупному современному патронному заводу. В Украине уже к середине 2010 года заказы МОУ Луганскому патронному заводу на армейские боеприпасы были практически сведены к нулю. Даже такая большая армия, как российская, не в состоянии обеспечить полную загрузку собственному патронному производству. А уж об эффективности государственного управления мы можем судить по собственному опыту, ежедневно сталкиваясь с работой государственных органов. Тяжелая бюрократическая машина с неизбежными коррупционными схемами работы едва ли сможет разумно распоряжаться даже самым современным патронным производством. Вскоре после открытия такое предприятие станет сначала дотационным, а потом и вовсе – банкротом, с последующей приватизацией.

Кроме отсутствия государственных заказов, неэффективного государственного управления, у нашего патронного проекта есть еще одна очевидная проблема – отсутствие финансирования. Как мы знаем, стоимость нового патронного производства, по разным сообщениям оценивалась от нескольких миллионов евро (Сергей Пинькас) до 200 миллионов долларов США (Арсений Яценюк). Если мы выберем более-менее объективные данные — 60-80 млн. долларов США (т.е. 3-4 патронные линии полного цикла со средней производительностью порядка 200 патронов в минуту), то получим сумму в 1,5-2,0 миллиарда гривен по текущему курсу. Как нас уверяют чиновники — это слишком критичная сумма для экономики нашей страны. Тем более, что еще необходимо реализовать такие проекты как «Стена». Напомним, что на установку очень красивого зеленого забора вдоль границы Украины уже освоено 400 000 грн., а весь проект будет стоить украинцам 4 миллиарда гривен. Если госбюджет не может финансировать постройку своего патронного производства, логично обратится за финансовой помощью к спонсорам или партнерам. Тем более, что наши чиновники имеют достаточный опыт в этом деле. Поэтому переговоры о выделении денег на строительство патронного завода проводились как с НАТО, так и с частными зарубежными инвесторами. Судя по тому, что украинские чиновники и политики в последнее время потеряли всякий интерес к проблеме постройки патронного завода, украинскому бизнес-плану никто не поверил, и денег нам попросту не дали. Раз денег нет, то и проект отложили на неопределенный срок, до того момента, когда подвернется подходящий вариант по финансированию. Поэтому последовательные заявления Полторака и Пашинского удивительным образом охладили страсти вокруг «патронного вопроса» в наших СМИ: если армии патроны не нужны, то зачем нам строить завод?

И все же, попробуем разобраться, стоит ли сейчас начинать постройку патронного завода, как стратегически важного объекта, несмотря на все трудности, заявленные украинскими чиновниками и политиками?

С одной стороны, в условиях неустойчивой военно-политической ситуации, в которой уже третий год находится Украина, вопрос независимости отечественных вооруженных сил от внешних источников поступления боеприпасов, является одним из условий выживания. Если сегодня патронов к советскому оружию в Украине еще достаточно, то кто может прогнозировать ситуацию с ними через 3-5 лет? И что делать, когда закончится какой-нибудь один советский калибр? До войны такие патроны можно было заказать на Луганском патронном заводе или в Российской Федерации. Сейчас такой возможности нет. В то же время, наши «зарубежные партнеры» панически боятся поставлять в Украину любые военные товары, которые можно назвать «летальными», включая даже пулеметные ленты. Конечно, мы можем надеяться, что в авральном порядке удастся скупить остатки патронов советского образца со складов бывших партнеров по ОВД. Или ожидать, что страны, решившие модернизировать свою систему вооружений, будут избавляться от ненужного хлама, и подарят Украине свои списанные советские патроны, как это сделала недавно Литва. Но во всех этих вариантах слишком много «если»…

С другой стороны, попробуем разобраться, насколько независимы украинские силовые структуры от боеприпасов уже сейчас. После развала СССР Украина обладала значительными запасами патронов, т.к. на ее территории аккумулировался избыток боеприпасов на случай вторжения НАТО. Кроме того, на складах Украины оседало большое количество патронов, вывезенных после расформирования советских военных частей из бывших стран ОВД. За прошедшие 25 лет, часть этих патронов была продана за рубеж, некоторое количество было израсходовано на практические стрельбы или пришло в негодность по сроку хранения, не говоря уже про существенный расход боеприпасов в текущей войне. Очевидно, запасы советских патронов на армейских складах все еще достаточно велики, раз на третий год войны министр обороны Степан Полторак официально заявил через свою пресс-службу о том, что в Украине есть достаточное количество боеприпасов для снабжения армии. Правда, с оговоркой — «чтобы отвечать на те угрозы, которые есть». Означает ли это, что наличных боеприпасов хватит, чтобы некоторое время вести боевые действия в том режиме, который есть сейчас, или наших запасов достаточно и для ведения полномасштабной войны? Вопрос остаётся открытым.

У нас нет оснований подвергать сомнению заявление Министра обороны, и мы можем принять как аксиому положение о том, что в Украине есть достаточные запасы боеприпасов к стрелковому оружию, чтобы отвечать на текущие угрозы. Однако это не мешает нам задаться другими вопросами: соответствуют ли существующие запасы потребностям современной армии XXI века и перспективам ее развития на ближайшие годы, и только ли армия нуждается в поставках боеприпасов? Еще в далеком довоенном 2011 году на сайте ЧАО «Луганский патронный завод» был размещен интересный документ под названием «Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік». В нем в частности указывалось, что спрос на патронную продукцию на рынке Украины представлен силовыми ведомствами – «Министерством обороны, Пограничными войсками, МВД, Государственной службой охраны, СБУ, Службой охраны президента, и предприятиями, которые имеют соответствующие разрешения на покупку патронов». Суммарный годовой спрос внутри страны оценивался специалистами ЛПЗ в 20 млн.(!) патронов. И это – при довоенном уровне запасов патронов на армейских складах, и невысоком уровне спроса на эту продукцию у силовиков. В то же время, несмотря на якобы низкий спрос, при МВД было создано предприятие по снаряжению патронов – НПО «Форт», которое в том числе выпускало патроны советского калибра – 9х18 для пистолета Макарова. Значит, еще до войны определенный спрос на боеприпасы, в том числе и советских калибров, в Украине все-таки был. Добавим сюда оружие под натовские калибры 9х19; 5,7х28; 5,56х45; 7,62х51 и .50 BMG, закупленное силовыми структурами Украины до, и особенно – во время войны. Такие калибры в СССР не производились, и, следовательно, на складах Министерства обороны их нет. Вдобавок, определенные перспективы для нового патронного производства заключаются в необходимости разработки и производства современных боеприпасов с повышенными характеристиками по пробиваемости. Активное развитие средств индивидуальной защиты и бронетехники существенно понизило боевую эффективность многих боеприпасов советской номенклатуры. Для их замены нужны новые современные типы патронов, которые так же отсутствуют на складах Минобороны.

Допустим, случится чудо, и все наши силовые структуры до 2026 года не будут зависеть от поставок боеприпасов. Что же будет выпускать будущий патронный завод в этом случае? И вот тут мы подходим к главной особенности современного патронного производства: грубейшей ошибкой планирования может стать ориентация только на внутренний рынок. Потребности украинского рынка – это лишь малая часть портфеля заказов будущего патронного завода. Как мы помним, патронные заводы бывшего СССР выжили в 1990-е годы и продолжают развиваться за счет поставок спортивно-охотничьих боеприпасов в Европу и США. Поэтому новый украинский патронный завод должен быть с самого начала ориентирован на производство коммерческих боеприпасов для гражданского рынка. Стоит ли говорить, что это направление в деятельности нового предприятия приведет к созданию новых рабочих мест, отчислению налогов в бюджет (в том числе и в валюте) и будет служить процессу популяризации Украины в мире. Да-да, реклама Украины должна быть составной частью этого проекта, т.к. надпись на патронной пачке Made in Ukraine запоминается гораздо лучше, чем упоминание в зарубежных новостях о тяжелом положении какой-то далекой коррумпированной постсоветской страны на другом конце земного шара. Недаром появление в США патронов Луганского завода под торговой маркой Wolf вызвало неподдельный интерес к нашей стране среди многочисленных любителей стрелкового спорта и коллекционеров.

Итак, на первый вопрос мы можем ответить однозначно – патронный завод Украине необходим, и в его задачи должно входить:

— ликвидация зависимости наших вооруженных сил от внешних источников поставок боеприпасов;

— обеспечение вооруженных сил Украины боеприпасами после критического уменьшения складских запасов патронов советского образца;

— обеспечение силовых структур Украины патронами новых калибров, которые приняты на вооружение или будут приниматься в будущем;

— разработка и производство новых типов специальных боеприпасов (повышенной пробиваемости, бронебойных и др.) для нужд силовых ведомств Украины;

— обеспечение силовых структур Украины специальными патронами для практической стрельбы и полицейских миссий;

— производство спортивно-охотничьих боеприпасов для нужд внутреннего рынка и экспортных поставок.

Что касается реализации проекта патронного завода, то ситуация здесь сложилась непростая: начиная со сложностей объективной оценки стратегической значимости, срочности и перечня производственных задач будущего завода, до низкого уровня мотивации чиновников и популизма политиков. Отсюда – запутанная и противоречивая информация в СМИ, призрачные перспективы финансирования и попытки заморозить стратегический проект. Что же делать дальше в ситуации, когда государственные институты не в состоянии решить поставленные задачи? Как ни странно, один из вариантов решения мы можем почерпнуть у наших соседей «за поребриком», которые любят по любому поводу повторять: учите историю. Ведь еще в конце XIX века Российская Империя столкнулась с похожей проблемой. В 1869 г. был построен первый в России патронный завод в Петербурге — самый современный и производительный в Европе. Однако уже во время Русско-турецкой войны (1877-1878) мощностей Петербургского завода было не достаточно для снабжения армии. А денег на постройку нового завода у казны, как всегда, не было. И в такой ситуации даже консервативное и бюрократическое царское правительство нашло выход – привлекло на конкурсной основе частный капитал, пообещав ему соответствующие преференции и государственные заказы. Так появился частный Тульский патронный завод. Почему бы и сейчас, в XXI веке, не пойти тем же путем – дать возможность частному бизнесу построить патронный завод в Украине? Ведь для этого нужно совсем немного – только дать возможность, т.е. не мешать. Если бы государство предложило потенциальному инвестору льготы по налогообложению, временные нулевые таможенные пошлины и недорогой участок для строительства завода, то – как знать, может быть, многие наши «е-декларанты» принялись бы наперегонки рыться под своими матрасами и вытаскивать оттуда пачки денег для строительства своего патронного бизнеса. Сможет ли руководство страны открыть доступ для частных инвесторов к этому проекту – мы узнаем в ближайшем будущем. Надеемся, что именно в этом направлении будет развиваться украинский патронный проект. Впрочем, мы не можем исключать, что какое-нибудь из силовых ведомств Украины все же «найдет» в своем бюджете нужную сумму денег, и решиться на постройку патронного завода. При этом вполне вероятно, что извечная конкуренция между отечественными силовыми структурами за приоритет в принятии решений и финансирования может привести к появлению сразу нескольких патронных предприятий в нашей стране.

Кого же выбрать?

Теперь мы можем перейти к анализу тех известных на сегодня компаний, которые предлагают свои услуги по организации патронного производства в Украине. Конечно, мы не можем обсуждать технические особенности их коммерческих предложений, потому что это закрытая информация. Но мы можем в общих чертах оценить опыт и преимущества этих компаний, чтобы ответить на простой вопрос: кому доверить постройку патронного завода в Украине?

К сожалению, не так много информации известно о компаниях, предложивших свои проекты патронного завода Украине. В различных интервью руководитель «Укроборонпрома» Роман Романов утверждал, что ведутся переговоры «по меньшей мере, с шестью компаниями», и «Укроборонпром» имеет «более 10 вариантов строительства завода». В СМИ упоминались лишь отдельные фирмы, имеющие отношение к украинскому проекту: американская АТК, французская Manurhin, немецкая Fritz Werner, канадская Waterbury Farrel совместно с украино-британской фирмой Stiletto Systems Ltd. Так же можно предположить, что киевская компания ООО «Энерготехнопром» также предоставила «Укроборонпрому» свой проект патронного завода. Попробуем разобраться Who is Who? в этом коротком списке.

Alliant Techsystems Inc. (АТК)

Американский концерн Alliant Techsystems Inc. (АТК), является одной из крупнейших компаний США, специализирующихся в областях аэрокосмонавтики и обороны. Компания имеет более 18 000 сотрудников, а ее доходы в 2010 г. превысили 8,4 миллиарда USD. АТК была основана в 1990 г. как дочернее предприятие Honeywell Inc. для работы в сфере оборонной промышленности. Впоследствии весь оборонный бизнес Honeywell Inc. был переведен в АТК, которая стала независимой компанией, отделенной от акционеров Honeywell Inc.

В 1995 г. АТК вышла на рынок аэрокосмических технологий после поглощения Hercules Inc. Aerospace division. В 2001 г. АТК купила компанию Thiokol, и стала единственным поставщиком ракетных двигателей Solid Rocket Motor для NASA по программе Space Shuttle. Постепенно АТК превратилась в главного поставщика продуктов для аэрокосмонавтики и обороны для американского правительства и его союзников.

Кроме работы в секторе аэрокосмических технологий, АТК является одним из крупнейших поставщиков боеприпасов для различных правоохранительных органов и коммерческого рынка США. В 1995 г. Alliant Techsystems заключила контракты с армией США на управление фабрикой боеприпасов Radford Army Ammunition Plant в г. Редфорд, штат Вирджиния. В апреле 2001 г. АТК получила еще один пакет армейских контрактов — на управление государственной фабрикой Lake City Army Ammunitions plant в г. Индепенденс штата Миссури.

В 2001 году АТК Sporting Group купила знаменитую компанию Federal Cartridge Company из г. Анока, штат Миннесота, а в декабре того же года — компанию Blount, Inc. вместе с принадлежавшей ей фабрикой по производству боеприпасов CCI/Speer в г. Льюистон штат Айдахо. В мае 2002 г. АТК существенно укрепила свои позиции на рынке вооружений после покупки у компании Boeing подразделения по производству орудий среднего калибра в г. Месса, штат Аризона. 1 августа 2011 г. Alliant Techsystems, Inc. была переименована в Alliant Techsystems Operations LLC. В настоящее время основными подразделениями компании являются ATK Aerospace, ATK Defense и ATK Sporting. ATK Sporting владеет такими известными патронными торговыми марками как Federal Premium, Fusion, .CCI, Speer Ammo, Speer Bullets, Estate Cartridge, Blaser, Alliant Powder и RCBS.

Компания АТК является одним из мировых лидеров в производстве боеприпасов и вооружений. Опыт американских специалистов может быть полезным дополнением к проекту патронного производства в Украине. Возможно, АТК также сможет предложить помощь при выходе будущего украинского производителя боеприпасов на американский рынок.

MNR Group (Manurhin)

Некоторое время безусловным фаворитом среди проектов патронного производства в Украине была французская компания Manurhin – ее название часто мелькало в СМИ, сумма проекта оценивалась в 80 млн. долларов, и компания даже планировала принять участие в украинской профильной выставке «Зброя та Безпека – 2015».

В 1919 году Жюль Шпенглер (Jules Spengler) основал во Франции компанию Manufacture de Machines du Haut-Rhin (фр. Машиностроительный завод департамента Верхний Рейн) по производству оборудования для пищевой промышленности и ювелирных изделий. В дальнейшем эта компания стала известна под сокращенным названием Manurhin. В 1922 году компания открывает завод по производству боеприпасов к стрелковому оружию в г. Мюлуз (Mulhouse). Вскоре Manurhin начинает собственное производство станков для изготовления патронов.

После окончания Второй мировой войны Manurhin продолжает производство боеприпасов и станков для патронной промышленности, и начинает выпускать ручное огнестрельное оружие. В 1953 г. Manurhin вместе с немецкой группой Diehl открывают новый патронный завод Manusaar в районе Бюбинген (Bübingen) города Саарбрюкен (Saarbrücken) для поставок боеприпасов Бундесверу. Предприятие работало до 1972 года, но после того как перестали поступать заказы от немецкой армии, было закрыто. В 1957 году Manurhin поставила новейшее патронное оборудование австрийскому заводу боеприпасов Hirtenberger Patronen- und Rohrwerke A.G. взамен станков, вывезенных СССР по репарациям.

В 1978 г. крупная французская компания Matra (Mécanique Avion TRAction) покупает 34% акций Manurhin.

В начале 1980-х годов в условиях мирового экономического спада, Manurhin сталкивается с финансовыми проблемами. Компания вынуждена продать часть филиалов. В 1983 г. Matra становится единственным акционером Manurhin, и формирует в структуре компании два основных подразделения: Matra Manuthin Defence с заводами в г. Мюлуз и Кюссе — по производству боеприпасов, оборудования для патронного производства и оружия, и Matra Manuthin Automatic – по производству гражданской продукции.

В 1990 г. французская государственная оружейная компания GIAT Industries (с 2006 г. — Nexter Systems) покупает Matra Manuthin Defence. На базе завода по производству патронов к стрелковому оружию создается новая фирма MR Equipement.

В 1991 г. бельгийская оружейная компания FN Herstal объединяется с GIAT Industries, и MR Equipement становится подразделением FN Herstal Group.

В 1995 г. менеджмент и сотрудники MR Equipement создают новую компанию MNR Group, которая становится новым владельцем MR Equipement. В 2001 г. MNR Group поглощает бельгийскую компанию EDB Engineering, которая так же занимается производством патронного оборудования. В 2003 г. MNR Group открывает свое дочернее предприятие UAB Manubaltas в Литве.

В 2008 г. у компании начались финансовые трудности, и ей пришлось обратиться за помощью к инвесторам. С января 2012 г. основными акционерами MNR Group стали: французская государственная оружейная компания Nexter Systems (22,7% акций), французский государственный инвестиционный фонд Sofired (22,7% акций) и словацкая частная компания по производству и продаже вооружений Delta Defence (34 % акций).

Французская компания MNR Group (Manurhin) – один из старейших производителей оборудования для изготовления боеприпасов. Почти половина акций фирмы принадлежат французским государственным компаниям, включая инвестиционный фонд, что само по себе служит определенной гарантией качества заключаемых фирмой контрактов. Немаловажное значение для украинского проекта имеет тот факт, что MNR Group уже участвовала в подобных проектах в пост советских странах — Литве и Узбекистане. Еще одним преимуществом предложения Manurhin является уникальная технология получения исходной заготовки для производства гильз вытяжкой из прутка, вместо традиционной вырубки из листового металла, что значительно снижает отходы цветного металла при производстве. Возможной проблемой в сотрудничестве может быть получение лицензии на продажу патронного оборудования и технологий в Украину, потому что правительство Франции до сих пор запрещало любые поставки с намеком на летальное вооружение.

Fritz Werner

Немецкая фирма Fritz Werner является старейшим мировым производителем патронного оборудования. Она была основана в 1896 году в Берлине почетным доктором Фридрихом Карлом Вернером (Dr. e.h. Friedrich Carl Werner) – бывшим инженером-механиком одного из немецких государственных арсеналов. Новая фирма была названа в честь сына доктора Вернера — Фрица, и специализировалась на поставках станков для производства боеприпасов и оружия. Начиная с 1920-х годов, компания продавала за границу не только оборудование, но и свои лицензии и технологии.

В 1923 г. компания Fritz Werner модернизировала производственные мощности знаменитой швейцарской фирмы Waffenfabrik Solothurn.

После окончания Второй Мировой войны 100 % собственником компании Fritz Werner стало федеральное правительство Германии. Подразделение по производству патронного оборудования было переведено из Берлина в Гайзенхайм (Geisenheim).

В 1957 компания Fritz Werner основала патронный завод Metallwerk Elisenhütte GmbH (MEN) в г. Нассау (Nassau). Конечно же, оборудование для производства боеприпасов на этом заводе было от Fritz Werner. Фирма MEN поставляла военные боеприпасы для бундесвера и других вооруженных сил НАТО.

В 1990 г. компания Fritz Werner была приватизирована.

Компания Fritz Werner имеет давние традиции производства патронного оборудования и опыт поставок по всему миру. Эта немецкая компания – единственная среди производителей патронного оборудования, имеющая собственный патронный завод. Наличие постоянной связи с производителем боеприпасов позволяет сотрудникам Fritz Werner проводить постоянный мониторинг потребностей современного патронного производства. Кроме того важным преимуществом компании Fritz Werner являются отработанные программы обучения сотрудников будущих патронных заводов, включая операции планирования и контроля производства.

Waterbury Farrel и Stiletto Systems Ltd.

Канадская компания Waterbury Farrel совместно с украино-британской Stiletto Systems Ltd. предлагают наиболее комплексный подход к проекту украинского патронного производства. Waterbury Farrel, основанная в 1851 году, является специализированным предприятием по производству патронного оборудования и предлагает современные высокопроизводительные линии полного цикла. Патронное оборудование Waterbury Farrel позволяет работать как с латунным, так и со стальным прокатом, что дает возможность удовлетворить любые требования к боеприпасам по ценовой категории.

О возможностях канадской компании можно судить по проектам, в которых она принимала участие. Например, в 1970-х годах компания Waterbury Farrel стала одной из двух компаний-разработчиков, принявших участие в американской государственной программе SCAMP (Small Caliber Ammunition Modernization Program — Программа модернизации производства боеприпасов малых калибров). В рамках этой программы стандартный производственный цикл патронного производства «от партии к партии» заменили непрерывным замкнутым циклом с помощью полностью автоматических линий SCAMP. В упрощенном виде такая линия, управляемая компьютером, получает заготовки на входе и выдает упакованные пачки с патронами на выходе. Производительность одной линии SCAMP составляет 1000-1200 патронов в минуту.

В свою очередь, Stiletto являясь разработчиком конструкторской документации на боеприпасы, так же предлагает украинским силовикам модернизированные варианты патронов советских калибров с бронебойными пулями и пулями повышенной пробиваемости. Это существенно упрощает процесс запуска производства патронов, т.к. какая бы компания ни начала в Украине производство боевых патронов, сразу возникнет вопрос «А патроны с какими же пулями производить?». В случае со специалистами Stiletto, вопрос по большей части решён за счет уже готовых конструкторских решений, отработанных в течении многих лет. К тому же многие образцы Stiletto подкреплены украинскими и международными патентами, авторскими свидетельствами и наличной технической документацией на различные типы боеприпасов, вплоть до крупнокалиберных патронов. Обыкновенные пули повышенной пробиваемости и бронебойные пули с металлокерамическими сердечниками, разработанные Stiletto, уже получили свои положительные отзывы от военных специалистов ЦНИИ ВСУ, а так же бойцов спецподразделений, которым удалось применять опытные образцы патронов с пулями Stiletto на Восточном фронте. Помимо военной номенклатуры пуль, «стилеттовцы» предлагают и спортивно-охотничьи патроны с пулями собственной разработки в некоторых популярных калибрах: 9х19, 7,62х54R, .308 WIN и др.

ООО «Энерготехнопром»

ООО «Энерготехнопром» совсем недавно появилось на рынке патронного оборудования. Однако подразделение по разработке патронных линий укомплектовано специалистами бывшего Луганского патронного завода. В настоящее время компания предлагает патронные линии полного цикла, базирующиеся на разработках Луганского завода, но модернизированные с учетом современных требований патронного производства. Кроме оборудования ООО «Энерготехнопром» имеет команду сотрудников с опытом работы в реалиях украинского рынка, а так же в кризисных условиях 1990-х годов. При этом, компанией заявляется возможность производства на их оборудовании патронов как с латунными гильзами, так и с их дешевыми заменителями из стали покрытой лаком или полимером. Такой подход существенно расширяет коммерческие возможности патронного завода, т.к. он сможет предложить своим заказчикам боеприпасы в двух ценовых категориях: стандартные с латунными гильзами для целевой стрельбы, и бюджетные, со стальными гильзами – для практической стрельбы. Еще одним важным преимуществом ООО «Энерготехнопром» при участии в постройке патронного завода в Украине является оперативное сервисное обслуживание, т.к. все технические специалисты находятся в Украине, и могут в кратчайшие сроки выехать на предприятие заказчика.

Можно предположить, что кроме приведенных выше компаний, «Укроборонпром» получил предложения и от других известных производителей патронного оборудования, список которых, на самом деле, не велик — бельгийской New Lachaussée, швейцарской Nobag, итальянской Vasini, американской Mast Technology и сербской Prvi Partizan. Этот список можно дополнить рядом компаний из Китая, Ирана, Бразилии, Индии, Израиля, Пакистана, Сингапура и Северной Кореи, но их возможности не столь широки. Так как о сотрудничестве этих производителей с «Укроборонпромом» пока ничего не известно, нет смысла подробно анализировать их в нашем небольшом исследовании, тем более, что нет сомнений в их способности предоставить своим клиентам передовые технологии и современное оборудование.

Все рассмотренные нами западные компании имеют практически одинаковые преимущества для работы на Украинском рынке – большой опыт, успешно реализованные проекты и проверенные технологические решения. Однако в случае европейских компаний возможной проблемой для сотрудничества может стать получение лицензии на поставки патронного оборудования в Украину. Остается также открытым вопрос, все ли западные производители смогут предложить производственное оборудование для изготовления специальных многокомпонентных патронов – бронебойных, зажигательных, трассирующих.

В свою очередь, отечественные поставщики охватывают проблематику организации патронного производства в Украине с двух сторон. ООО «Энерготехнопром» предлагает проверенное временем оборудование советского образца для производства боевых и коммерческих патронов, но модернизированное с учетом современных требований. Вместе с оборудованием предлагается технология производства дешевых стальных гильз с покрытием и оперативный сервис. При этом необходимо учитывать, что опыт работы сотрудников ограничивается только пистолетными и автоматными патронами, т.к. после Второй Мировой войны Луганский завод не производил ни винтовочно-пулеметных, ни крупнокалиберных пулеметных боеприпасов. Несмотря на ограниченные возможности ООО «Энерготехнопрома», по сравнению с крупными западными поставщиками, эту компанию целесообразно задействовать для выполнения определенной части проекта патронного производства. Например – для организации подразделения по изготовлению дешевых коммерческих боеприпасов со стальными компонентами. Ведь наличие своего собственного украинского производителя оборудования имеет определенные преимущества в стратегическом плане – как с точки зрения обороноспособности, так и с точки зрения развития отечественного промышленного потенциала. Определенно, участие ООО «Энерготехнопром» в проекте патронного завода в Украине, даст этой компании необходимый толчок для роста.

Значительные выгоды для украинских силовых структур содержатся и в предложении компании Stiletto, которое базируется на проверенных временем западных технологиях патронного производства от канадской фирмы Waterbury Farrel в сочетании с линейкой современных патронов повышенной пробиваемости собственной разработки. В этом случае один поставщик сразу осуществляет связку технологического оборудования с технологиями производства новейших типов многокомпонентных патронов. При этом украинские вооруженные силы получают незаметный на первый взгляд, но жизненно важный в текущей обстановке «бонус» в виде экономии многих лет и значительных капиталовложений на исследования, необходимые для разработки подобных боеприпасов.

Впрочем, мы не можем исключать одновременного участия нескольких компаний в проекте патронного производства. Ведь никто не заставляет украинцев «класть все яйца в одну корзину». В современном мире глобальных технологий возможны различные варианты сотрудничества, в том числе – и объединение в одном проекте нескольких поставщиков. Например, в 2000 году Министерство обороны Турции подписало контракт на поставку компании МКЕК линии по производству боевых патронов 5,56х45 NATO сразу с четырьмя компаниями: немецкой Fritz Werner, бельгийской New Lachausee, французской Manurhin и испанской Santa Barbara.

После выбора подходящего оборудования и его поставщика, начинается и сам проект организации патронного производства. Да, самое сложное – впереди, потому что даже лучшее современное оборудование не может работать в чистом поле. Для установки оборудования необходимо создать производственные площади, а для функционирования производства – систему производственной кооперации с поставщиками комплектующих и расходных материалов. Об особенностях организации патронного производства придется поговорить более детально, дабы читатели лучше понимали масштаб задачи.

Патронная специфика

При обсуждении украинского патронного завода, за кадром всегда остается сложность технической составляющей постройки и функционирования патронного производства. Этот этап организации патронного завода условно можно разделить на две части – собственно строительную и производственную. Надо понимать, что никакой поставщик патронного оборудования заниматься строительными работами не будет. Это дело специализированных компаний, которых в Украине предостаточно. При этом ещё до начала работ над проектной документацией на строительство должны быть утверждены многочисленные требования МО, включая некоторый «запас» на перспективу. Т.е. с учетом возможности расширения производства и освоении выпуска новых типов патронов на будущем оборудовании.

Так же важен и выбор месторасположения будущего завода, который зависит не только от его стратегического положения (участь ЛПЗ яркий тому пример), но и от сугубо технических особенностей, присущих промышленному производству. Во-первых, любое промышленное предприятие – это крупный потребитель электроэнергии, бесперебойность которой должна обеспечиваться наличием соответствующих энергосетей. Во-вторых, на предприятии должна быть централизованная система водоснабжения и канализации, с комплексом очистных сооружений для использованной воды и нейтрализацией отработанных химикатов (в случае, если нет их вывоза на другое предприятие для последующей переработки). В третьих — газификация предприятия, которая в основном выполняет отопительную функцию многочисленных помещений (что, впрочем, может быть заменено электричеством). В итоге, помимо непосредственно заводских цехов, предприятие обрастает различной вспомогательной инфраструктурой в виде различных насосных, котельных, водных резервуаров, складов, офисов, погребов, площадок уничтожения отходов и т.д. Кроме того, взрывоопасное производство должно иметь определенные расстояния между отдельными технологическими зданиями и комплекс заградительных сооружений, препятствующих распространению взрывной волны. То есть в нашем случае «размер – имеет значение».

Помимо стратегических и технических условий, при определении месторасположения будущего завода необходимо учитывать и, так сказать, бытовой фактор. Масштаб предприятия будет формировать и будущий количественный штат его работников, проблема ежедневной доставки которых на завод остро зависит от наличия рядом крупного населённого пункта. Не в каждом даже крупном городе можно сразу найти несколько сотен рабочих и инженеров-технарей, которые смогут обеспечить штат предприятия. Переезд семей работников или их вахтенный метод работы – не суть важно. Важно, то, что учитывать это с самого начала тоже необходимо, иначе ехать работать «за тридевять земель» не многие согласятся, тем более офисный и инженерно-технический персонал. На дворе XXI век и забота о работниках – важнейший мотивационный фактор, помимо заработной платы (что важно в не меньшей степени).

Всё выше перечисленное, может объяснить такой длительный период принятия решения о создании патронного завода, однако, делать это надо было «вчера»! От начала работ по строительной части до начала монтажа производственного оборудования пройдёт не мене 1,5 года. И только затем будет пробный запуск линий, предсерийная отработка номенклатуры, «шлифовка» всего процесса и т.д.

И только после этого начнется новый важнейший этап – налаживания производственной кооперации, т.к. с момента запуска патронного завода (как и любого другого производства), он напрямую зависит от многочисленной группы разнопрофильных предприятий-поставщиков. Для обеспечения производственных нужд патронного завода будут необходимы: поставщики цветного металла (производители латунных и томпаковых лент для гильз и оболочек пуль); поставщики биметалла (если заказчик будет настаивать на биметаллических оболочках); производители свинцового проката (сердечники и рубашки пуль); производители стального проката (если планируются стальные сердечники или стальные гильзы). Отдельной строкой выступают предприятия-производители капсюлей и порохов. Далее идёт ряд поставщиков для укупорочной тары: поставщик стального проката для производства металлической укупорочной тары (штампованные коробки «цинков»); деревообрабатывающее предприятие (деревянная тара и опилки для обтирки компонентов); целлюлозно-бумажное предприятие (укупорка патронов и отходы бумаги для укупорки), поставщики металлической фурнитуры для укупорки (саморезы, гвозди и т.д.). Для патронных станков будут необходимы регулярные поставки смазочных материалов, инструментов и запчастей. Так же на предприятие должны поставляться различные химические материалы для операций очистки и травления компонентов патронов. То есть для обеспечения бесперебойной работы завода будут задействованы не менее 15 разнопрофильных предприятий. Кроме того, для патронного производства огромную, можно сказать — основополагающую роль, играет своевременные поставки рабочего инструмента – матриц и пуансонов, производство которых, как правило, производится на отдельных инструментальных заводах. А заменой или восстановлением твердосплавных элементов рабочих поверхностей рабочего инструмента вообще занимаются лишь несколько украинских предприятий. В случае же наладки армейской номенклатуры пуль, остро встанет вопрос о поиске производителя или стабильного поставщика пиротехнических составов для трассирующих и зажигательных пуль. Навскидку выходит — ещё более 5 предприятий с итоговым количеством под 20-25 РАЗНЫХ заводов, фабрик и производств. И это только часть комплекса задач, которые нужно решить заказчику завода. При этом далеко не все материалы, необходимые для патронного производства можно будет приобрести на западе, и тем более — в России. Поэтому вопрос импортозамещения в нашем случае будет стоять крайне остро…

Однако, современное оборудование, установленное в новеньких цехах, и тщательно подобранные поставщики, не являются финальной точкой патронного проекта. В условиях современного рынка наличия только оборудования и технологий — уже не достаточно, чтобы до конца раскрыть весь потенциал предприятия. Для успешной работы необходима современная организация производственных процессов. Для патронного производства специалисты рекомендуют систему Lean Manufacturing, суть которой состоит в том, чтобы производить продукцию с постоянным уменьшением усилий людей, с меньшим объемом применения оборудования, как можно быстрее, на минимальном пространстве, с максимальной ориентацией на потребителя. Эта концепция родилась в послевоенной Японии, когда промышленность страны испытывала нехватку во всем: в ресурсах, материалах, оборудовании, кадрах, и не могла рассчитывать на помощь государства.

Таким образом, реализация патронного проекта представляет собой многовекторную задачу, которая в упрощенном виде состоит из выбора оборудования и технологий, поставщиков оборудования и технологий, выбора места для строительства завода, возведения производственных помещений, налаживания системы взаимодействия с предприятиями-поставщиками, решение кадровых вопросов и внедрение современной системы управления производственным процессом.

Какую продукцию должен выпускать новый патронный завод в Украине?

При выборе производственной программы будущего предприятия, прежде всего, необходимо дать объективную и точную оценку положения, которое сейчас занимает Украина в оружейном мире, и вслед за этим — определить те позиции, которые она должна занять в будущем. Разумеется — с учетом как военной, так и коммерческой составляющей этого проекта.

Исторически сложилось так, что в СССР все центры по разработке стрелкового оружия и боеприпасов располагались на территории современной России. Украина, обладавшая значительным машиностроительным потенциалом, своих оружейных и патронных центров не имела. Как не имела и не имеет до сих пор специального производства двух важнейших компонентов стрелкового оружия – стволов и пулеметных лент.

После обретения независимости силовые структуры Украины «донашивали» оружие бывшего СССР, а разработкой новых стрелковых систем занимались несколько новых структур – КБ Артиллерии, КБ Спецтехники, НЦ Точного машиностроения и др. При этом, в условиях недостаточного финансирования и отсутствия четких задач, новые разработки проводились очень медленно, или вообще останавливались. В некоторых случаях, конструкторы даже не имели под рукой самого необходимого. Например, сотрудники КБ Спецтехники для испытаний опытных образцов оружия были вынуждены изготавливать самодельные патроны даже таких популярных калибров как 7,65 mm Browning и 9х19 Luger из гильз советских патронов. И даже готовые разработки не всегда были востребованы профильными ведомствами. Например, широко разрекламированный сейчас автомат «Малюк», представляющий собой довольно удачную модернизацию АК, был разработан еще в 2005-2006 г., но только после начала украино-российской войны, был, наконец востребован силовыми ведомствами, и сейчас широко рекламируется как очередное достижение «Укроборонпрома». Но наиболее показателен пример украинских разработчиков пуль и патронов из компании Stiletto, которые задолго до войны обращались в различные госструктуры со своими разработками боеприпасов и проектами по патронному предприятию. Однако в то время их предложения оказались совсем не нужны профильным ведомствам, а коррупционные запросы чиновников в конечном итоге вынудили наших специалистов зарегистрировать свою компанию не в Украине, а на Туманном Альбионе.

В итоге, в условиях неожиданно возникшего вооруженного конфликта Украина оказалась не только без единственного патронного завода, но и без структур, способных разрабатывать для армии новые виды стрелкового оружия и боеприпасов. Вместо того, чтобы использовать современные разработки, позволяющие получить преимущество над противником, украинские производители принялись в срочном порядке копировать стрелковые системы советского образца. Но советское оружие, разработанное в прошлом веке, не всегда удовлетворяет требованиям современной армии. Несмотря на то, что некоторые исследователи до сих пор считают советское оружие непревзойденным благодаря его технологичности и надежности, не стоит примерять систему вооружения бывшей огромной тоталитарной страны с плановой экономикой на реалии современной Украины. Не стоит смешивать понятия «легендарный» и «современный». Сегодня советское оружие и боеприпасы, необходимо подвергнуть тщательной ревизии с учетом современных требований и тенденций в мире вооружений.

Не стоит забывать, что стрелковые комплексы бывшего СССР разрабатывались для крупнейшей армии призывного типа, в которой отдельный солдат не имел профессиональных навыков обращения с оружием. Поэтому при разработке оружия значительное внимание уделялось требованиям по надежности, простоте обучения и низкой себестоимости производства. Иногда — в ущерб основным боевым характеристикам. Например, тот же автомат Калашникова был принят на вооружение, несмотря на неудовлетворительную кучность автоматической стрельбы и стрельбы из неустойчивых положений. И всю его последующую карьеру конструкторы пытались избавиться от этого недостатка, заложенного в базовой конструкции этого надежного и простого автомата. Не говоря уже о том, что мощное лобби Михаила Калашникова своей системы совокупно со спорными идеями унификации и стандартизации стрелкового оружия на его базе, десятилетиями наглухо перекрывало дорогу разработкам других конструкторов.

Похожим образом сложилась ситуация и в области боеприпасов. После Второй мировой войны в СССР сформировалась плеяда талантливых и опытных конструкторов боеприпасов, способных решить практически любые задачи. Однако, технические задания на разработку новых боеприпасов, не всегда базировались на правильном понимании роли и места новых оружейных комплексов в общей системе вооружения. Например, при разработке патрона 7,62х39 образца 1943 года одним из основных требований к новому промежуточному боеприпасу было наличие лучших характеристик, по сравнению с аналогичным боеприпасом противника — немецким патроном 7,9х33. Однако при этом не было учтено, что немецкий патрон был вынужденной мерой. Он был поспешно создан путем укорачивания штатного винтовочного боеприпаса в условиях тяжелой экономической и военной ситуации в Германии. Этот патрон изначально не был идеальным. Поэтому и советский патрон, созданный уже в спокойной послевоенной обстановке, имел излишнюю мощность для боеприпаса данного класса, что выражалось в усиленной отдаче при выстреле.

В то же время, наряду с новыми современными боеприпасами, СССР, даже после окончания Второй мировой войны, продолжал использовать и устаревшие боеприпасы, такие как 7,62 мм винтовочный патрон, разработанный еще в 1891 году. Несмотря на достаточно высокие характеристики и широкую номенклатуру отработанных для него пуль, этот патрон имел значительный недостаток в виде выступающей закраины. Этот архаичный элемент значительно увеличивает поперечные размеры боеприпаса, и, следовательно – размеры затвора, ствольной коробки оружия, усложняет конструкцию магазинов и пулеметных лент. Например, масса звена пулеметной ленты основного винтовочно-пулеметного патрона НАТО (7,62х51) составляет примерно 4,3 г, а масса звена к пулемету ПК кал. 7,62х54R – около 5,5 г. Нетрудно посчитать, что советская пулеметная лента на 250 патронов весит на 300 г больше, чем НАТО-вская.

Технологические особенности советского производства так же нуждаются в беспристрастной оценке. Например, в различных источниках подчеркивается преимущества советских технологий изготовления элементов патронов из материалов-заменителей – сталей с различными антикоррозионными покрытиями. Считается, что замена традиционной латуни и других классических «патронных» материалов значительно удешевляет валовое военное производство. Конечно, в СССР при массовом производстве для нужд огромной непрофессиональной армии вопрос снижения себестоимости был чрезвычайно актуальным. Но стоит ли сейчас использовать подобные технологии, при условии перехода армии на контрактную основу? Ведь, удешевление часто приводит к потере качества. Так, при работе с дешёвой, но твердой сталью существенно повышается износ рабочего инструмента – штампов, что в свою очередь отражается на стоимости готовых изделий. При этом использование «мягких» патронных материалов, таких как латунь и томпак, позволяет многократно повысить ресурс рабочего инструмента. В эксплуатационном отношении стальные элементы патрона также имеют свои особенности, по сравнению с латунными и томпаковыми. Помимо повышенной склонности к коррозии, стальные гильзы имеют более высокую твердость дульца, что приводит к плохой обтюрации пороховых газов в области дульца при выстреле и большому разбросу значений пулеизвлекающего усилия. Соответственно, заметно ухудшается кучность боеприпаса, и в несколько раз снижается живучесть ствола. Поэтому даже в СССР материалы для изготовления патронов разделялись по целевому признаку: все валовые военные и охотничьи боеприпасы производились из дешёвых материалов — стали и биметалла, а патроны для спортивной и целевой стрельбы, от которых требовалась высокая кучность боя, изготавливались только из латуни и томпака. Как мы знаем, даже крупнейший потребитель боеприпасов в мире – военный блок НАТО, использует только патроны с латунными гильзами.

Тем не менее, от удешевления производства боеприпасов никто в мире пока не отказался. Поиск путей снижения себестоимости патронов является одним из важнейших направлений для любой страны. В последнее время определенное распространение получили технологии изготовления компонентов боеприпасов из полимеров. Широкое применение получили учебные, холостые и практические патроны из пластика. Некоторые коммерческие фирмы даже освоили производство пулевых патронов с пластмассовыми гильзами. Таким образом, при выборе той или иной технологии производства боеприпасов для будущего патронного завода, необходимо совокупно учитывать большое количество факторов: стоимость расходных материалов и инструмента, временные затраты на производство, номенклатуру боеприпасов, их баллистические характеристики, условия их хранения и эксплуатации, и т.д.

Внедрение современных технологий патронного производства и пересмотр номенклатуры боеприпасов является лишь первым шагом в цепи необходимых действий по оптимизации и модернизации вооружения украинской армии. Большое значение для этого процесса будет иметь грамотное и непредвзятое обобщение опыта боевых действий на востоке Украины, которое, мы надеемся, уже проводят компетентные сотрудники наших силовых ведомств.

Несмотря на практически полное отсутствие в Украине оружейного и патронного производства, не стоит оценивать сегодняшнюю ситуацию как безнадежную. Напротив, у нашей страны есть уникальная возможность выбрать оптимальный вектор развития своих стрелковых систем. В отличие от стран, отягощенных крупным ВПК и вооруженными силами, таких как РФ или США, Украина не так зависима от оружейных традиций, влияния конструкторских кланов и налаженного производства определенных стрелковых систем. Нам, по сути, нужно начинать все с чистого листа, и мы практически неограниченны в выборе направлении движения. Тем более, что мы имеем уникальную возможность использовать все лучшее, что было создано в двух конкурентных системах вооружений – бывшего СССР и НАТО. Не говоря уже о новых перспективных разработках конца ХХ – начала ХХI века.

А пока украинская армия, вооруженная советским оружием, благодаря мотивации и героизму солдат, успешно противостоит внешней агрессии. Однако любое оружие находится в прямой зависимости от боеприпасов: их наличия и качества. Поэтому восстановление полноценного патронного производства сейчас является одной из приоритетных задач в деле укрепления нашей обороноспособности. Кроме минимально необходимых традиционных советских калибров – 9х18, 5,45х39, 7,62х39, 7,62х54R, 12,7×108 и 14,5х114, украинские силовые структуры уже сейчас нуждаются в патронах новых калибров – 9х19, 5,56х45, 7,62х51, .338 Lapua Magnum, .50 BMG (12,7×99).

Важной составляющей в разработке проекта будущего патронного производства является учёт и систематизация мирового опыта, и работа по перспективным направлениям. Уже сейчас, в ходе российско-украинской войны стала очевидна возросшая роль средств индивидуальной защиты и увеличение бронирования бронетехники и транспортных средств. Поэтому перед украинскими вооруженными силами стоит задача расширения номенклатуры используемых боеприпасов за счет современных патронов повышенной пробиваемости. Несмотря на то, что такие патроны некоторые отечественные «военные эксперты» считают слишком дорогими для украинской армии , большинство ведущих армий мира уже давно имеют их на вооружении. И вновь небольшой экскурс.

«Вольфрамовые» пули – недешёвое удовольствие?

В последнее время много критики обрушивается на предложения о принятии для вооружения украинской армии бронебойных пуль с вольфрамовыми сердечниками. Противники этих боеприпасов считают их очень дорогими для «бедного украинского Министерства обороны». На самом деле, такая «заботливая» позиция скрывает за собой не более чем популизм и невежество. С популизмом мы спорить не будем, а вот недостаток информации по этому вопросу попробуем восполнить.

Начнем с того, что каждый боеприпас имеет свое назначение. И патроны с бронебойными пулями являются боеприпасами специального назначения. Т.е. они используются не для практической стрельбы, салютов и массированного огня «по площадям». Их используют для специальных задач, таких как точечное поражение целей, прикрытых каким-либо видом защиты – бронежилетом, сталью, кирпичом, бетоном и т.д. Т.е. бронебойные боеприпасы используются там, где армейские патроны с обычными пулями не эффективны и расход специальных патронов несопоставим с расходом валовых армейских боеприпасов.

Теперь о материале. Вообще, говорить о сердечниках из вольфрама – не совсем корректно, так как применяется не чистый вольфрам, а сплавы карбида вольфрама с различными другими металлами – кобальтом, никелем и т.д., которые называют металлокерамическими. Сплавы на основе карбида вольфрама широко применяются в промышленности для изготовления режущего инструмента – резцов, абразивных дисков, сверл, фрез и т.д. Наверное, многие сталкивались с режущим инструментом с «победитовыми» вставками и наплавками. «Победит», разработанный в СССР еще в 1929 году — это тоже на 90% карбид вольфрама. При этом использование этого материала для инструмента стало делом абсолютно обыденным, уже давно не вызывающим удивления.

В военном деле металлокерамические сердечники начали применять с начала 1940-х годов. Причем, Советский Союз, который постоянно экономил на материалах для изготовления боеприпасов, один из первых освоил серийное производство пуль с сердечниками на основе вольфрам кобальтовых сплавов — как для винтовочных патронов калибра 7,62-мм, так и для патронов к противотанковым ружьям калибра 12,7 и 14,5-мм. В настоящее время пули с карбид-вольфрамовой основой сердечников для пуль стрелкового оружия калибра от 5,45-мм до 12,7-мм применяют практически все передовые армии мира. Более того, выпускаются даже артиллерийские снаряды калибра 25-125 мм с карбид-вольфрамовыми сердечниками.

Как показывает опыт современных боевых действий, в вечной борьбе между средствами поражения и средствами защиты, наилучшие показатели в соотношении «цена-эффективность» имеют средства поражения с металлокерамическими сердечниками. Например, по данным компании Stiletto, стоимость винтовочных патронов с опытными пулями с карбид-вольфрамовыми сердечниками может достигать 5 USD. Т.е. стоимость боеприпаса, снаряженного пулей ручной сборки, соизмерима со стоимостью обычного охотничьего патрона в магазинах Киева. При серийном производстве, стоимость патрона с пулей с карбид-вольфрамовыми сердечником будет существенно ниже. Например, в 2005 году армия США закупала патроны с пулями, имеющими карбид вольфрамовые сердечники: калибра 5,56х45 М995 – за 1,44 USD, и 7,62х51 М993 – за 2,61 USD.

Теперь обратимся к опыту боевого применения нашими снайперами опытных винтовочных пуль компании Stiletto. Например, в станице Луганской бронебойная пуля поразила пулеметчика, укрывшегося за бетонной плитой. Стоит ли 5 USD вывод из строя вражеского пулемета или его оператора? Ответ очевиден. Или другой пример – Донецкая область, район 29 блок-поста. Снайпер сделал 4 выстрела из обычной армейской СВД «стилетовскими» бронебойными пулями на дистанции 400 м по бронещитку механика-водителя БТР. После этого машина противника развернулась и ушла, бросив свою пехоту на поле боя, под огнем. Возможно, в этом случае у противника не было потерь в экипаже, но лишение наступающей пехоты огневой поддержки, последующее изменение хода всего боя и затраты на восстановление бронетехники – вот цена всего лишь четырёх винтовочных (!) выстрелов по 5 USD каждый. Артиллерия в этом случае не потребовалась.

Больше про историю появления и развития пуль с карбид-вольфрамовыми сердечниками можно прочитать в первой части статьи «Пули из «вольчей пены» в журнале Мир увлечений: Охота & Оружие №6/2016. Вторая часть статьи готовится к печати.

Кроме того, еще в конце ХХ века наметилась устойчивая тенденция по специализации оружия и боеприпасов. За рубежом уже неоднократно высказывались предложения по увеличению мощности и калибра существующих армейских пистолетов калибра 9х19. Между пистолетами и штурмовыми винтовками постепенно вводится компактное автоматическое оружие класса PDW (Personal Defense Weapons) вместе с соответствующими боеприпасами. Штурмовые винтовки так же постепенно модифицируются для выполнения различных задач. При этом малокалиберные промежуточные патроны типа 5,56х45 и 5,45х39 все чаще подвергаются критике из-за недостаточной мощности и малого объема пули, затрудняющего разработку эффективных специальных боеприпасов – бронебойных, трассирующих, зажигательных и т.д. Перспективы пулеметного вооружения многие специалисты связывают с разработкой систем с универсальным питанием (магазин и лента) и увеличением мобильности. В сегменте снайперского оружия и боеприпасов усиливается специализация по дальности стрельбы и типу поражаемых целей. В частности, популярным направлением в этой области стало создание специальных многофункциональных винтовок для вывода из строя военной техники — Anti-Materiel Rifles калибра 12,7 – 20 мм. (О некоторых современных тенденциях в области боеприпасов мы писали в статье «Патроны ХХI века» в журнале Мир увлечений: Охота & Оружие №/2015 .

Тем не менее, даже ориентируясь в современных тенденциях в области вооружений, невозможно точно предугадать, какие задачи встанут перед вооруженными силами в ближайшем будущем. Чтобы упреждать новые вызовы, которые постоянно возникают в наш стремительный технологический век, необходимо не только изучать опыт других стран, но и проводить собственные разработки, опережая события. Поэтому, создание украинского патронного завода должно сопровождаться созданием специализированного центра по разработке перспективных боеприпасов и патронных технологий. В связи с этим актуальным является совместное предложение компаний Stiletto Systems Ltd. и Waterbury Farrel. Специалисты Stiletto уже сейчас предлагают вооруженным силам Украины уникальные пули повышенной пробиваемости, превосходящие аналогичные боеприпасы нашего противника – армии России. Объединение многолетних практических наработок Stiletto в области боеприпасов, научно-технического потенциала ЦНИИ ВСУ, и современного оборудования Waterbury Farrel, может в кратчайшие сроки закрыть тот пробел, который образовался в структуре вооружения Украины за последние 25 лет.

Каким путем в патронном мире пойдет Украина – решать нашим специалистам. Хочется верить, что скоро мы станем свидетелями успешной реализации одного или даже нескольких патронных проектов, которые позволят нашей стране занять достойное место среди мировых разработчиков и производителей боеприпасов. Единственный совет, который мы позволим себе дать нашим чиновникам и политикам – действовать. Действовать активно и целеустремленно. Нерешительность уже отбросила нашу страну на многие годы назад в развитии стрелкового оружия и боеприпасов. С проблемами, которые нам сейчас представляются неразрешимыми, сталкивались многие страны, и большинство из них нашли вполне успешные решения.