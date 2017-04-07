Пенсии для 8 миллионов украинцев вырастут уже с 1 мая

Источник: Українські новини

1 мая произойдет повышение прожиточного минимума, а также повышение минимального размера пенсий для украинцев.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на премьер-министра Павла Розенко.

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - заявил министр.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных украинцев (минимальная пенсия) с 1 мая составит 1312 гривен, а с 1 декабря - 1373 гривен.

"То есть для 8 миллионов пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована", - заявил Розенко.