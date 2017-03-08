Пентагон обвинил РФ в размещении запрещенных ракет

Источник: КорреспонденТ.net

Пентагон обвинил Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года. Об этом заявил зампредседателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва, передает РИА Новости.

Выступая в Конгрессе, он заявил, что Россия нарушает "дух и цели" договора РСМД, развертывая запрещенные ракеты.

"Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО", - сказал Сельва.

Он также высказал сомнение, что Россия "вернется к соблюдению договора РСМД". При этом он добавил, что США надо "искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД".