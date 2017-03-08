Пентагон обвинил РФ в размещении запрещенных ракет
Источник: КорреспонденТ.net
08.03.2017
Пентагон обвинил Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года. Об этом заявил зампредседателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва, передает РИА Новости.
"Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО", - сказал Сельва.
Он также высказал сомнение, что Россия "вернется к соблюдению договора РСМД". При этом он добавил, что США надо "искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД".