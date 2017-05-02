Переговоры в "нормандском формате" будут продолжены после выборов во Франции, - Путин

Источник: Українські новини

Президент России Владимир Путин заявляет, что переговоры в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут продолжены после завершения президентских выборов во Франции.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи (Россия), передают Українські Новини.

"Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками "нормандского формата". Как вы знаете, последний телефонный разговор в этом формате состоялся 17 апреля. "Нормандская четверка" должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. То есть работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в ходе последнего телефонного разговора", - сказал Путин.

Меркель, в свою очередь, заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения", - сказала она.

Она пояснила, что в настоящее время проблема заключается не в необходимости заключения нового соглашения по Украине, а в выполнении прежнего.

Меркель также отметила недовольство тенденциями отделения восточных регионов Украины, в части экспроприации предприятий, транспортной блокады и других вопросов.

Путин также добавил, что, если бы "нормандского формата" не было, ситуация только бы усугублялась.

"Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, можно сказать, шанс реализовать "минские договоренности" тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности... Но, тем не менее, нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате", именно в рамках действующих соглашений", - сказал Президент России.

Как сообщали Українські Новини, ранее лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) осуждили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.