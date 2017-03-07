Перевозчики заблокировали трассу Киев-Одесса

Источник: КорреспонденТ.net

Активисты заблокировали Одесскую трассу в районе Умани Черкасской области в обе стороны во вторник, 7 марта. По данным правоохранителей, около 12.00 водители грузовых автомобилей заблокировали Одесскую трассу с требованием установить весы для взвешивания автомобилей.

Как сообщила советник главы Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook, пробка растянулась на многие километры. Об этом сообщает

В комментариях пользователи сообщают, что люди протестуют против того, что, по версии весовщиков, весы сломались.

Позже правоохранители сообщили, что у Умани движение частично восстановили. "Туда на место (блокады движения, – ред.) выехал начальник управления (полиции, – ред.), встретился с инициативной группой людей, которые блокируют дорогу и была достигнута договоренность, что они откроют движение. Однако автомобили, которые визуально идут с перегрузом, не будут пропускать, пока туда не привезут весы и их не взвесят", – сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, сейчас движение на Одесской трассе восстановлено, но частично.

"Движение ограничено частично, ведь стоят автомобили, которые подозревают в перегрузе", – сообщили в полиции.