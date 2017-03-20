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Перевыборы остановят реформы в Украине минимум на год, - Порошенко

Источник: РБК-УКРАИНА

20.03.2017

Предвыборная кампания остановила бы реформы в Украине минимум на год. Об этом сегодня во время заседания Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я регулярно изучаю опросы общественного мнения и не вижу никакой перспективы, чтобы вследствие внеочередного голосования был бы избран парламент с большим реформаторским потенциалом, чем те, кто сейчас работает. Предвыборная кампания поставила бы на паузу все реформы минимум на год", - заявил Порошенко. Президент отметил, что категорически против перевыборов.

По его словам, состав новой Верховной Рады оказался бы настолько пестрым, что не стоило бы надеяться на создание любой коалиции.

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