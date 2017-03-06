Пьеса о Гарри Поттере получила 11 номинаций на "Оливье"

Источник: КорреспонденТ.net

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" получила рекордное количество номинаций на премию имени Лоуренса Оливье. Спектакль по пьесе претендует на награду в 11 категориях, что является на сегодняшний день рекордным показателем, передает BBC News.

В основе спектакля история об уже повзрослевшем волшебнике Гарри Поттере. Действие происходит спустя 19 лет после событий, которые случились в последней книге "Гарри Поттер и Дары Смерти".

По сюжету пьесы Гарри Поттеру уже 40 лет. Он женат и является служащим в министерстве магии.

Однако в центре сюжета на этот раз не только сам Поттер, но также и его сын-подросток Албус Поттер которому предстоит непростое испытание - справиться с "тяжелой ношей" семейного наследия.

Джоан Роулинг написала пьесу в тандеме со сценаристами Джеком Торном и Джоном Тиффани. Пьеса стала одной из самых продаваемых книг ушедшего года.