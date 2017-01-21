Петицию за публикацию декларации Трампа рассмотрят

Источник: КорреспонденТ.net

Белый дом будет обязан рассмотреть петицию.

На сайте Белого дома более 112 тысяч человек оставили свои подписи под петицией за опубликование полной налоговой декларации Дональда Трампа.

Как считают подписанты, таким образом у нового президента США не будет конфликта интересов и он не будет помогать своим бывшим компаниям, используя свое положение.

Кроме того, авторы петиции указывают что также должны быть рассекречены факты иностранного влияния на Дональда Трампа, если таковые были, и его финансовые интересы.

Петиция выполнила главное условие платформы: набрала 100 тысяч голосов, что значит, что она может быть рассмотрена Белым домом. Однако, власти оставляют за собой право не принимать решение по петиции или даже просто на неё отвечать.