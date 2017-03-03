По делу Одесской таможни провели 60 обысков

Источник: КорреспонденТ.net

Сотрудники таможни могли нанести ущерб государству в почти семь миллионов гривен.

По делу о превышении служебных полномочий сотрудниками Одесской таможни было проведено 60 обысков, сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган в эфире 112 Украина.

По ее словам, обыски в проводились в Киевской, Одесской и Львовской областях по статьям о превышении служебных полномочий и взяточничестве.

В ГПУ отметили, что в ноябре 2015-2016 годов сотрудники Одесской таможни действовали в интересах третьих лиц и могли создавать условия для оформления таможенных деклараций по ввозу товаров в страну по заниженной цене.

"И таким образом обусловило причинение государственным интересам тяжелых последствий на сумму около 6,92 миллионов гривен", - сказала спикер генпрокурора.

Ранее сообщалось, что экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская подозревается в коррупции. Сегодня она заявила, что силовики пришли к ней в квартиру с обыском, в то время как она находилась за границей. В ГПУ это отрицают.