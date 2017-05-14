Победитель Евровидения-2017: Португалия (видео)

Источник: КорреспонденТ.net

Победителем международного песенного конкурса Евровидение-2017 стал Сальвадор Собрал из Португалии. Он набрал 758 баллов.

Второе место занял болгарский певец Кристиан Костов с композицией с 615 баллами.

Третье место с 374 баллами заняла Молдова. Украина заняла на Евровидении 24 место.

По правилам проекта победитель определяется в итоге голосования по схеме 50 на 50 (мнение телезрителей и жюри).

Телезрители имели возможность проголосовать при помощи звонков и SMS в течение 15 минут после выступления всех 26-ти участников финала.

Таблица с баллами топ-участников Евровидения-2017:

В финале за победу боролись представители 26 стран, 20 из которых прошли по итогам голосования в первом и втором полуфиналах, а еще шесть являлись представителями так называемой "большой пятерки" и страны-хозяйки нынешнего Евровидения, которые прошли в финал вне конкурса.