Почти 20% переселенцев испытывали дискриминацию из-за своего статуса

Источник: Українські новини

18% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, испытывали дискриминацию в связи со статусом переселенца. Об этом свидетельствуют результаты отчета Нацсистемы, передают Українські Новини.

Согласно исследованию, 77% опрошенных не испытывали дискриминации, а 5% - не ответили на вопрос.

Отмечается, что 88% переселенцев считают себе интегрированными полностью либо частично в новые общины.

Исследование проводилось в феврале-марте, во время которого было опрошено около 1 тыс. переселенцев в 24 областях Украины и в Киеве.