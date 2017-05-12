Почти 20% переселенцев испытывали дискриминацию из-за своего статуса
Источник: Українські новини
12.05.2017
18% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, испытывали дискриминацию в связи со статусом переселенца. Об этом свидетельствуют результаты отчета Нацсистемы, передают Українські Новини.
Согласно исследованию, 77% опрошенных не испытывали дискриминации, а 5% - не ответили на вопрос.
Отмечается, что 88% переселенцев считают себе интегрированными полностью либо частично в новые общины.
Исследование проводилось в феврале-марте, во время которого было опрошено около 1 тыс. переселенцев в 24 областях Украины и в Киеве.
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