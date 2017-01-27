Под Киевом произошло массовое отравление, пострадали десятки детей

Источник: РБК-УКРАИНА

Под Киевом в разных районах области произошло массовое отравление, в результате которого пострадали десятки детей. Об этом в Facebook сообщил глава Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган. "Сегодня в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе № 3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота", - сообщил Горган. По его словам, родителей пострадавших предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах отравления. Лечебные заведения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности.



