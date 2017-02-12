Под Мариуполем задержали "казака"-путешественника

Источник: КорреспонденТ.net

На КПВВ Пищевик возле линии разграничения полицейские задержали так называемого казака из Казачьего союза Области войска Донского, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Он пытался попасть в Мариуполь, чтобы оформить загранпаспорт на себя и жену и отправиться в поездку", - отмечают в полиции.

Было установлено, что 31-летний житель оккупированного Донецка присоединился к сепаратистам в сентябре 2014 года, соблазнившись зарплатой в 5 тысяч гривен. Наемнику выдали автомат, и три месяца он охранял захваченное здание отеля Прага в Донецке - на то время там базировались "казаки".

Зарплату боевик получал только за два месяца, а дальше ему заявили, что "нет денег". Но ушел из рядов НВФ человек лишь по настоянию жены, которую не устраивало, что дома муж появлялся редко, да еще и без денег.

После этого бывший участник бандформирования уехал на заработки в РФ. Поняв, что там дончан считают "вторым сортом", вернулся к жене.

Бывший боевик с женой решили сделать себе загранпаспорта и отправиться в путешествие, однако мужчину разоблачили правоохранители.

Открыто уголовное производство, "казаку" грозит до 8 лет лишения свободы.