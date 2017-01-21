Пограничники задержали на границе с РФ группу нелегалов из Вьетнама и сопровождавшего их украинца

Пограничники задержали на границе с РФ группу нелегалов из Вьетнама и сопровождавшего их украинца

Пограничники задержали на границе с РФ группу нелегалов из Вьетнама и сопровождавшего их украинца

Источник: 112.ua

Пограничники Харьковского отряда задержали на границей с Россией четырех нелегалов - граждан Вьетнама, а также украинца, "помогавшего" им. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что заблаговременно оперативники ГПСУ получили информацию о возможном незаконном пересечении граница группой незаконных мигрантов в районе КПП "Веселое". Они были задержаны между украинским н. п. Нескучное и российским Середа.

"Они только пересекли границу из России и пробирались в глубь Украины. Группа "путешественников" состояла из 4 граждан Вьетнама в возрасте от 25 до 39 лет, а сопровождал их 26-летний житель Харькова. Выяснилось, что иностранцы, прибыв в Россию, дальше в поисках лучшей судьбы решили направиться в страны Европы, транзитом пересекая Украину. Поскольку документов, которые бы давали право на пересечение украинской границы, они не имели свой маршрут проложили минуя пункты пропуска. В их незаконном путешествии наш соотечественник согласился помочь вьетнамцам за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. долларов.

В настоящее время они задержаны, их дальнейшую судьбу лишит суд.