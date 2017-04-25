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Похищенный из библиотеки Апостол найден

Источник: КорреспонденТ.net

25.04.2017

Похителей Апостола 1574 года задержали на Саксаганского в Киеве. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
 
"Сегодня в одном из ресторанов по ул Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранительных органов задержаны три человека, предположительно причастны к похищению книги Апостол из библиотеки им. Вернадского", - написала Максимец. 
 
Книгу хотели продать за $150 тыс, но, как утверждает источник, сошлись на $100 тыс. В ресторане во время продажи преступников и задержала полиция. 
 
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