Полиция освободила всех задержанных активистов блокады

Источник: Українські новини

Сотрудники Национальной полиции освободили всех активистов железнодорожной блокады на линии разграничения, задержанных 13 марта на редуте возле Торецка Донецкой области.

Об этом заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"13.03.2017 сотрудники ГУНП Донецкой области задержали 45 человек, из них 8 человек, которые, по их словам, участвовали в АТО, 4 владельца оружия и 6 ранее судимых лиц", - сообщил он.

По словам Аброськина, среди задержанных - 17 жителей Днепропетровской и 10 Киевской областей, а также жители Черниговской, Винницкой, Житомирской, Донецкой, Сумской и Николаевской областей.

"По состоянию на сегодняшнее утро все они отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений. Но поступает информация, что известная личность - организатор "блокады" - требует от каждого из них обращаться в больницу с жалобами "на здоровье" для использования в дальнейшем дискредитации сотрудников полиции. Кстати, каждый из задержанных после проверки и дачи объяснений прошел медицинский осмотр, во время которого "жалоб" не поступало", - заявляет заместитель руководителя ведомства.

Также в сообщении Аброськин отмечает, что некоторые из задержанных признались в получении денежного вознаграждения и обещаний выплачивать по 400 гривен в день в течение трех недель участия в блокаде.