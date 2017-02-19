Польша ограничит круг юрлиц, которые смогут оформлять разрешения на работу для украинцев

Источник: Українські новини

Министерство труда, семьи и социальной политики Польши планирует обновить закон "О содействия трудоустройству", которым предусматривается существенное изменение процедуры трудоустройства украинцев. Об этом в интервью польской газете "Наш выбор"рассказала эксперт по вопросам легализации пребывания, председатель Фонда развития "Вне границ" Ксения Наранович.

Как пишет "Европейская правда", в Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений (декларация работодателя, что он хочет взять иностранца на работу, заверенная в местном управлении труда –ред.), которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу. Такая система действует для граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, РФ и Украины. Изменения, которые предлагается внести в закон "О содействия трудоустройству", касаются системы заявлений.

Согласно изменениям, вопрос заявлений теперь будет регламентироваться законом, а не приказом. Практика заявлений, которая изначально планировалась как временная, станет постоянной.

"В проекте закона ограничивается круг юридических лиц, которые в принципе могут оформлять разрешения на работу, разрешения на сезонную работу (новый тип разрешения, который вводится согласно евросоюзной директивой — ред.) и заявления", - рассказывает эксперт. В частности, теперь будет иметь значение, омел ли работодатель проблемы с Заведением социального страхования. Кроме того, заявления станут платными – 30 злотых (около 7 евро).

Также, согласно предлагаемым изменениям, в случае изменения данных работодателя — названия, формы юридического лица — разрешение на работу не надо будет менять.

"Это, безусловно, облегчение и для польских работодателей, и для иностранных работников. Так что, можно сказать, в некоторых моментах проект закона вносит больше ясности. Зато другие изменения беспокоят", - отмечает Ксения Наранович.

В частности, у работодателей появится больше бюрократических обязанностей, что по мнению эксперта, увеличит риск трудоустройства мигрантов "по-черному".