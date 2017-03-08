Польша заблокировала монополизацию OPAL Россией
Источник: КорреспонденТ.net
08.03.2017
Польская нефтегазовая компания PGNiG на год заблокировала монополизацию газопровода OPAL. Об этом заявил председатель PGNiG Петр Возняк, сообщает Укринформ.
“Нам удалось заблокировать аукционы относительно использования газопровода OPAL до марта-апреля следующего года. На этот газопровод нельзя будет объявлять аукционы на использование его мощностей на 15 лет в объемах больше, чем это делалось до сегодняшнего дня. Нам удалось заблокировать эту инициативу россиян", - заявил Возняк.
Он подчеркнул, что PGNiG требует от Еврокомиссии действий, которые будут гарантировать энергетическую безопасность ЕС и предоставлять равные возможности доступа к этому газопроводу.