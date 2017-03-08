Польша заблокировала монополизацию OPAL Россией

Источник: КорреспонденТ.net

Польская нефтегазовая компания PGNiG на год заблокировала монополизацию газопровода OPAL. Об этом заявил председатель PGNiG Петр Возняк, сообщает Укринформ.

“Нам удалось заблокировать аукционы относительно использования газопровода OPAL до марта-апреля следующего года. На этот газопровод нельзя будет объявлять аукционы на использование его мощностей на 15 лет в объемах больше, чем это делалось до сегодняшнего дня. Нам удалось заблокировать эту инициативу россиян", - заявил Возняк.

Он подчеркнул, что PGNiG требует от Еврокомиссии действий, которые будут гарантировать энергетическую безопасность ЕС и предоставлять равные возможности доступа к этому газопроводу.