Полторак: В районе Одесского газового месторождения обнаружена российская РЛС для наведения ракет

Источник: 112.ua

В районе Одесского газового месторождения экипаж обстрелянного самолета Ан-26 обнаружил работу радиолокационной станции (РЛС) РФ для наведения ракет. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

"Экипажем было обнаружено и зафиксировано работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны", - заявил Полторак

Как сообщалось, самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 обстреляли сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море. Украинский самолет получил повреждения корпуса, экипаж не пострадал. Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Ан-26 не был вооружен.