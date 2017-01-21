Помощник Парубия уличен в махинациях при ремонте отопления в депутатских комитетах

Помощник Парубия уличен в махинациях при ремонте отопления в депутатских комитетах

Помощник Парубия уличен в махинациях при ремонте отопления в депутатских комитетах

Источник: Українські новини

Под руководством помощника спикера парламента Адрея Парубия состоялся тендер на ремонт отопления в парламентских офисах.

По данным издания "Наші гроші", при проведении ремонта 16 млн грн было "распилено" при установке дешевых вентиляционных теплообменников.

Летом 2016 года управление парламентскими домами начало подготовку комитетских домов к зиме. Было решено заменить вентиляторные теплообменники (фанкойлы), которые выглядят похожими на кондиционерные блоки, которые крепятся к стене или полу.

Было решено заказать разработку проектно-сметной документации ООО «Инженерные системы плюс». Затем специализированная госслужба провела экспертизу и подтвердила адекватность сметы. В него была заложена установка в парламентских офисах приличных фанкойлов «Carrier» (США).

В июле был объявлен тенден, однако после этого в ремонт вмешалось Управление делами аппарата ВР, которое возглавляет бывший помощник спикера парламента Андрея Парубия - Петр Боднар.