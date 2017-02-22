Порошенко: 2608 украинских военнослужащих погибли за время АТО, 2200 – из рядов ВСУ

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала российской агрессии погибли 2608 украинских военнослужащих, при этом 2200 – из Вооруженных сил Украины. На этом он отметил в ходе выступления во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины.

"Именно в это время три года назад "зеленые человечки" начали незаконную аннексию Крыма. 2608 украинских военнослужащих погибли за время агрессии. 2200 из них — из состава ВСУ", - отметил он.

Президент призвал почтить погибших минутой молчания.