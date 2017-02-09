Порошенко анонсировал визит в США в ближайшее время

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время посетит США. Об этом он сказал в ходе общего брифинга с премьером Греции Алексисом Ципрасом.

Порошенко назвал недавний разговор с президентом Трампом конструктивным и дружеским.

"Относительно моего визита в США и переговоров с президентом Трампом. Недавно состоялся очень продуктивный, очень конструктивный, очень дружеский телефонный разговор между мной и президентом Трампом. Мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества, в том числе и российскую агрессию на востоке нашего государства, незаконную аннексию Крыма и координацию наших действий в этом направлении. Мы договорились, что в ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу", - отметил глава государства.

Напомним, визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне.