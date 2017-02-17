Порошенко: Боевики открыли огонь по жилому дому на Донбассе, есть раненые

Источник: 112.ua

Боевики открыли огонь по торговому центру на Донбассе, есть множество раненых. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе дискуссии на 53-й Мюнхенской конференции, которую транслировал "112 Украина".

"Я думаю, что дестабилизация – это полная разруха. Только что я получил информацию, что 20 минут назад российские войска попали в многоэтажный дом, множество раненых. Чего они ищут на украинской земле? Почему они стреляют из артиллерии по моим гражданам? Что они пытаются нам доказать? Вы были бы шокированы, причина только одна - они хотят, чтобы Украина была частью российской империи. Они никогда не примут обратного", - сказал Порошенко.