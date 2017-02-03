Порошенко дописал еще 730 тысяч в декларацию

Источник: КорреспонденТ.net

Президент опубликовал доход от процентов Международного инвестиционного банка.

Президент Петр Порошенко задекларировал две суммы доходов в размере 477,087 тысяч гривен и 255,290 тысяч гривен процентов в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого он и является.

Эта информация содержится в сообщении о существенных изменениях, которое внесено главой государства в реестр электронных деклараций на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как сообщалось, в своей электронной декларации за 2015 год Порошенко указал этот банк в числе более 100 юридических лиц, конечным бенефициаром которых он является.

Осенью Порошенко дополнительно задекларировал доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 грн.