Порошенко и глава Словении договорились усилить сотрудничество между странами

Источник: РБК-УКРАИНА

Украина и Словения намерены развивать и усилить сотрудничество во многих сферах. Об этом договорились президенты стран Петр Порошенко и Борут Пахор в ходе встречи в Киеве 12 февраля, сообщает прес-служба главы Украинского государства. Указано, что Пахор посетил Украину в рамках своего международного турне, после визитов в Берлин и Москву. "Сторонами была отмечена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере энергоэффективности.

Глава Украинского государства подтвердил заинтересованность Украины в усилении сотрудничества со Словенией в экономической, культурной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. По данным ведомства, президент Словении также проинформировал украинскую сторону об итогах его переговоров в Москве и Берлине. В свою очередь Порошенко возобновил приглашение Пахору посетить Украину с официальным визитом.



