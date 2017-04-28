Порошенко и Путин пообщались с шутками - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко и российский лидер Владимир Путин в апреле провели "тайный" телефонный разговор, в ходе которого они "вынуждены были шутить, чтобы не разругаться".

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники. В свою очередь в администрации Порошенко это отрицают и утверждают, что единственный разговор в апреле состоялся 18 числа в нормандской формате, передает Украинская правда.

Источник издания в Москве рассказал, что президенты обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались "некоторых гуманитарных аспектов".

По его словам, разговор якобы проходил в "уважительном корректном ключе", а главы государств периодически "переходили на шутливо-иронический тон".

"Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей", - добавил он.

В то же время собеседник газеты в Киеве сообщил, что Порошенко и Путин обсуждали обмен пленными, поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии.

По его словам, президент предупредил главу РФ о проблеме с долгами за электричество в ДНР и ЛНР, заявив, что если долги не будут выплачены, Киев прекратит поставки электричества на Донбасс.