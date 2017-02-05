Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшее сотрудничество

Источник: РБК-УКРАИНА

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 4 февраля, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, экономическое сотрудничество, а также предстоящий визит Порошенко в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности Главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США", - говорится в сообщении. Также Цеголко сообщил, что особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", - добавил пресс-секретарь президента Украины.





Кроме этого, Петр Порошенко поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он высказался за активизацию экономических и деловых связей, что в дальнейшем будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

"Во время разговора также были обсуждены предстоящий визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины", - отметил Цеголко.



