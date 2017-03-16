Порошенко: Начали привлекать РФ к ответственности

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошекно заявил, что иском в Международном суде ООН сделан первый шаг к привлечению России к ответственности.

"К сожалению, это дело не быстрое и это займет даже не месяцы, а годы. Но мы ожидаем, что будут приняты соответствующие меры, которые позволят по крайней мере исключить новые поставки оружия, террористов", - цитирует президента его пресс-служба.

Порошенко также напомнил, что Украина требует обязать Россию закрыть неконтролируемый участок границы и прекратить все поставки оружия, техники и денег сепаратистам, а также подготовку на территории РФ наемников.

"Я – реалист и не имею никаких иллюзий относительно позиции России и ее возможных шагов. Но мы должны исходить из того, что на нас лежит ответственность за объединение усилий всего мира, чтобы убедительно доказать и привлечь Россию к ответственности", - отметил он.

Ранее Порошенко заявил, что ждет от суда в Гааге быстрых решений.