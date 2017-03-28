Порошенко намерен предложить восстановить специальные военные суды

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует предложить восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике. Об этом глава государства сообщил в Facebook, комментируя приговор генералу Виктору Назарову в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска.

"Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами", - убежден президент.

Порошенко добавил, что как Верховный главнокомандующий не может молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на 7 лет.

"Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни. Понимаю горе семей. Но по-настоящему виноватым в гибели наших героев является враг, который вероломно вторгся на нашу землю. Единственным оправданием этим смертям является приближение ними неотвратимой победы", - отметил глава государства.

По его словам, за последние три года в Украине воспитано новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, которые обеспечивают защиту государства. "Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности", - добавил президент.