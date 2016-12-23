Порошенко назначил руководителя Госуправления делами

Источник: РБК-УКРАИНА

Руководителем Госуправления делами стал Иван Куцик Президент Украины Петр Порошенко назначил Ивана Куцика руководителем Государственного управления делами. Соответствующий указ №574/2016 Порошенко подписал сегодня, сообщает пресс-служба главы государства. Так, Порошенко подписал указ №572/2016, которым уволил Куцика с должности заместителя руководителя Государственного управления делами. Кроме того, указ от 23 июля 2016 № 309 "О временном исполнении обязанностей руководителя Государственного управления делами" признан утратившим силу. А другим указом №574/2016 Куцик был назначен руководителем ведомства. "Назначить Куцика Ивана Марковича руководителем Государственного управления делами", - говорится в тексте указа. Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2016 года Порошенко уволил Сергея Борзовас должности временно исполняющего обязанностей руководителя Госуправления делами.



