Порошенко назвал принятие Совбезом ООН резолюции о защите объектов критической инфраструктуры "весомым успехом"

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Советом безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) резолюции о защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак. Об этом он сообщил на своей странице Twitter.

"Принятия Совбезом ООН инициированной Украиной резолюции по объектам защиты критической инфраструктуры от терактов (почти 50 соавторов) - весомый успех и вклад в укрепление нацбезопасности Украины", - отметил он.

Как сообщалось, сегодня, 13 февраля, Совбез ООН принял резолюцию о защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной.

Резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Среди основных ее элементов: повышение уровня осведомленности государств о террористических угрозах, усиление устойчивости критической инфраструктуры до террористических атак, усиление потенциала государственного и частного секторов государств для противостояния террористическим угрозам, обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, направленных на уничтожение критической инфраструктуры, укрепление международного и регионального сотрудничества, усиление открытого обмена информацией между всеми интересующимися сторонами и правоохранителями.