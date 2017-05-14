Порошенко недоволен ходом расследования убийства журналиста Шеремета

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко недоволен ходом расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Я ждал лучшего результата и недоволен, что мы до сих пор не имеем убийцы, и он не привлечен к ответственности", - сказал он.

Порошенко сообщил, что Служба безопасности Украины намерена допросить своего бывшего сотрудника Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета 15 мая.

"На понедельник Устименко вызван на допрос и то, что нужно будет знать СМИ, вы узнаете", - сказал Президент.

Он добавил, что, по данным СБУ, Устименко был уволен в апреле 2014 года после "Революции достоинства".

Также Порошенко поблагодарил журналистов за проведенное расследование обстоятельств убийства Шеремета и поручил главе Национальной полиции Сергею Князеву привлечь журналистов к расследованию.

"Я очень знал и любил Павла, можно сказать, что мы дружили. Для меня это было шоком, эта террористическая атака и убийство", - добавил Президент.

Он напомнил, что к расследованию были привлечены международные правоохранители, в том числе и ФБР.