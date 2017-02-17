Порошенко: Нельзя быть президентом воюющей страны и не верить в победу

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко в ходе дискуссии на 53-й Мюнхенской конференции, которую транслировал "112 Украина", заявил, что нельзя быть президентом воюющей страны и при этом не верить в победу.

"Невозможно быть президентом страны, которая воюет, и не быть оптимистом, и не верить в победу. Западные ценности с нами, поэтому я не сомневаюсь, что победа будет в нашу пользу. Когда я говорил о том, что Украина самая еврооптимистичная страна, это просто объяснение, что я лично и большая часть моей нации верим, что главное событие в ХХ и в начале ХХІ столетия были результатом эффективного Европейского Союза. И это наше отличие от России. Если вы спросите у Путина, что было главным событием, он скажет – падение Советского Союза. Разные вселенные. Не просто разные идеологии, это две разных вселенных. И в этой ситуации я горжусь быть лидером моей нации, которая верит, 77% украинцев, в ЕС, европейские ценности", - сказал Порошенко.