Порошенко о решении Гаагского суда: Многообещающе

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко назвал промежуточное решение Гаагского суда по иску Украины против России многообещающим.

"Я думаю, что это очень многообещающе сегодня решение в Гааге, так как оба судебных иска были признаны подходящими под юрисдикцию международного суда ООН", - сказал он журналистам в Лондоне.

"Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути, и мы надеемся на успешное рассмотрение указанных исков", - добавил президент.