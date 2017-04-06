Порошенко обратился к украинцам по поводу безвиза

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко обратился к украинцам по поводу безвизового режима с Евросоюзом. Соответствующее видео опубликовала его пресс-служба.

По словам президента, безвиз будет иметь большое практическое значение для многих граждан. Он отметил, что почти 3 миллиона украинцев уже получили или сейчас получают биометрические паспорта, которые необходимы для безвизовых поездок.

"Только за 2016 год украинцы более 1,5 миллиона раз пересекли государственную границу со странами Европейского Союза", - добавил он.

В то же время Порошенко отметил, что предстоит еще много работы для того, чтобы больше украинцев могли себе позволить поездки в Европу.

Он также заявил, что решение Европарламента – это гораздо больше, чем "свободные путешествия и свобода передвижения".

"Это – еще большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это – символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству", - отметил он.

По его словам, сегодняшнее голосование является признанием Европарламентом "глубины наших реформ".

"Такие нововведения, как электронное декларирование состояния чиновников, или создание новых и реформирования старых антикоррупционных органов, стали возможными благодаря реализации именно этого плана", - добавил президент.