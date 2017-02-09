Порошенко обсудил с Ципрасом открытие кафедр греческого языка в украинских вузах

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи обсудили возможность открытия в вузах Украины кафедр греческого языка. Об этом Порошенко сообщил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Отдельно обсудили вопросы в области образования, в том числе и ускорение открытия кафедр греческого языка, в том числе в университете Мариуполя. Мы подчеркнули необходимость ускорения проведения межправительственной двусторонней комиссии, которая не проводилась с 2011 года. Мы не можем позволить себе больше такую роскошь, когда в двусторонних отношениях 6 лет не проводятся комиссии, договорились, что это будет четко и регулярно", - сказал президент.