Порошенко обсудил с Пенсом предстоящий визит в США

Источник: 112.ua

Президент Украины и вице-президент США Майк Пенс в ходе сегодняшней встречи в Мюнхене обсудили предстоящий визит украинского лидера в Вашингтон. Об этом сообщил Порошенко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили этот вопрос (с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене, - ред.), визит готовится", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, когда состоится его визит в США.