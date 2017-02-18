Порошенко обсудил с Пенсом предстоящий визит в США
Источник: 112.ua
18.02.2017
Президент Украины и вице-президент США Майк Пенс в ходе сегодняшней встречи в Мюнхене обсудили предстоящий визит украинского лидера в Вашингтон. Об этом сообщил Порошенко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы обсудили этот вопрос (с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене, - ред.), визит готовится", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, когда состоится его визит в США.
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