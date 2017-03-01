Порошенко обвинил Россию в конфискации предприятий

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия де-факто конфисковала украинские предприятия, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории.

"Де-факто, Россией конфискованы активы государственные и частные, которые расположены на оккупированных территориях, что является еще одним свидетельством оккупации Россией части Востока Украины", - сказал президент во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.

Порошенко также отметил, что Украина потребует расширить санкции против причастных к конфискации.

"За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия", - подчеркнул глава государства