Порошенко осудил подрыв патруля ОБСЕ
Источник: КорреспонденТ.net
23.04.2017
Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования сепаратистами работе мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - заявил президент.
Порошенко добавил, что данное преступление "должно быть расследовано, а виновные - обязательно наказаны".
"Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя СММ ОБСЕ и желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил президент.
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