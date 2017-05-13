Порошенко отменил визит на Евровидение

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины отменил визит на песенный конкурс, который он хотел посетить вместе в бойцами АТО и людей с инвалидностью. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Евровидение очень важное для Украины событие. Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибель мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале Евровидения", - написал президент Украины