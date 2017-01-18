Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время его пребывания на посту президента ЕП

Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время его пребывания на посту президента ЕП

Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время его пребывания на посту президента ЕП

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время двухсторонней встречи в Давосе поблагодарил экс-президента Европейского парламента Мартина Шульца за поддержку Украины во время его пребывания на посту президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, президент поблагодарил Шульца за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора.

Также они поговорили о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введение безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, депутаты Европарламента 17 января избрали новым президентом итальянца Антонио Таяни. Он сменит на посту Мартина Шульца, который покидает Брюссель и возвращается в немецкую политику.

Как сообщалось, 17 января в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум. Его планировало посетить рекордное число делегатов - около 3 тысяч. По традиции, среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели. Откроет форум Си Цзиньпин, председатель КНР. Закрытие планируется 20 января.